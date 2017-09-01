Выставка "Поэтика реализма. Взгляд сквозь время" пройдёт в МГК 4 сентября
01.09.2017, 17:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 сентября в 18.00 в фойе партера Большого зала состоится открытие выставки "Поэтика реализма. Взгляд сквозь время" из собрания произведений Члена Попечительского совета, совладельца компании "Галерея Михайлов" М.Г. Сасонко, приуроченная к открытию нового 2017 – 2018 сезона Московской консерватории имени П.И. Чайковского.
Проект, посвящённый искусству советской эпохи, возник не случайно: он оправдан значительным интересом специалистов и зрителей к художественному наследию России ХХ века. В живом контексте выставки проще понять все особенности структуры творческого метода, который вошёл в историю под именем "соцреализм" или "советское искусство".
На выставке будет представлено более 30 работ, выполненных в разных жанрах и техниках. Выставку можно считать уникальной в своём роде: многие из показанных произведений большинство посетителей увидят впервые. С целью наиболее полного прочтения общей темы выставки, экспозиционное пространство будет дифференцировано на несколько разделов. Так, подлинные ценители искусства увидят историко-революционные сюжеты (В.В. Щербаков "Выступление В.И. Ленина на Красной площади", Б.Е. Владимирский "Ленин и Сталин в Октябре"), образ "нового героя" и его действительности (Г.Г. Нисский "Портрет жены", П.И. Котов "Мать и дочь", А.Г. Ситников "Авиаторы"), пейзажная живопись (П.И. Петровичев "Ялта. Ночь", А.П. Бубнов "Стог зимой", Г.Э. Сатель "Большой театр"), бытовой жанр и жанр натюрморта (А.П. Карякин "На Оке", А.Б. Цветков "Детский сад. Дача") и др.
Историческая дистанция, отделяющая нас от советского периода, не такая большая, но уже и достаточная для проведения необходимых аналитических процедур объяснения и понимания. Будучи продуктом своей эпохи, советское искусство предстаёт перед нами сложным и необыкновенно интересным явлением, и нынешняя выставка помогает взглянуть на него с позиции прожитых лет. Щедро наделённые талантом, увлечённые мечтой, искренней верой и убеждённостью в силу и возможности творчества, мастера советского времени открывают для нас сегодня многие истины жизни. За магической тайной и преломлением образов, как в зеркальной структуре, отразилось творческое "я" известных и несправедливо забытых художников советского искусства. По словам М.Г. Сасонко, "влияние этих мастеров на мировую культуру ещё предстоит оценить".
Выставку откроют ректор Московской консерватории Александр Сергеевич Соколов и Член Попечительского совета Михаил Григорьевич Сасонко. В качестве почётного гостя приглашена заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец.
Проект, посвящённый искусству советской эпохи, возник не случайно: он оправдан значительным интересом специалистов и зрителей к художественному наследию России ХХ века. В живом контексте выставки проще понять все особенности структуры творческого метода, который вошёл в историю под именем "соцреализм" или "советское искусство".
На выставке будет представлено более 30 работ, выполненных в разных жанрах и техниках. Выставку можно считать уникальной в своём роде: многие из показанных произведений большинство посетителей увидят впервые. С целью наиболее полного прочтения общей темы выставки, экспозиционное пространство будет дифференцировано на несколько разделов. Так, подлинные ценители искусства увидят историко-революционные сюжеты (В.В. Щербаков "Выступление В.И. Ленина на Красной площади", Б.Е. Владимирский "Ленин и Сталин в Октябре"), образ "нового героя" и его действительности (Г.Г. Нисский "Портрет жены", П.И. Котов "Мать и дочь", А.Г. Ситников "Авиаторы"), пейзажная живопись (П.И. Петровичев "Ялта. Ночь", А.П. Бубнов "Стог зимой", Г.Э. Сатель "Большой театр"), бытовой жанр и жанр натюрморта (А.П. Карякин "На Оке", А.Б. Цветков "Детский сад. Дача") и др.
Историческая дистанция, отделяющая нас от советского периода, не такая большая, но уже и достаточная для проведения необходимых аналитических процедур объяснения и понимания. Будучи продуктом своей эпохи, советское искусство предстаёт перед нами сложным и необыкновенно интересным явлением, и нынешняя выставка помогает взглянуть на него с позиции прожитых лет. Щедро наделённые талантом, увлечённые мечтой, искренней верой и убеждённостью в силу и возможности творчества, мастера советского времени открывают для нас сегодня многие истины жизни. За магической тайной и преломлением образов, как в зеркальной структуре, отразилось творческое "я" известных и несправедливо забытых художников советского искусства. По словам М.Г. Сасонко, "влияние этих мастеров на мировую культуру ещё предстоит оценить".
Выставку откроют ректор Московской консерватории Александр Сергеевич Соколов и Член Попечительского совета Михаил Григорьевич Сасонко. В качестве почётного гостя приглашена заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец.
Источник: МГК