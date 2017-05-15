Выставка "Русь земная, Русь небесная" стартует в в Московском доме национальностей
15.05.2017, 12:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 мая в Московском доме национальностей откроется выставка «Русь земная, Русь небесная», приуроченная к Дню славянской письменности и культуры. Праздник отмечается 24 мая.
Посетителям представят более 60 живописных, графических и декоративно-прикладных работ, созданных учениками детских художественных школ, изостудий и школ искусств Москвы и области.
В своих работах юные художники изобразили русскую природу, православные праздники, драматичные эпизоды истории и многое другое.
Выставка будет работать до 31 мая.
Посетителям представят более 60 живописных, графических и декоративно-прикладных работ, созданных учениками детских художественных школ, изостудий и школ искусств Москвы и области.
В своих работах юные художники изобразили русскую природу, православные праздники, драматичные эпизоды истории и многое другое.
Выставка будет работать до 31 мая.