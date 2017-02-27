ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Центральном военно-морском музее (Санкт-Петербург) открылась выставка работ художников-офицеров Военно-морского флота СССР «Служили Советскому Союзу» из частных собраний, художественных мастерских и Музея истории подводных сил России имени А. И. Маринеско.

Целью выставки стало желание показать глазами участников событий основные этапы развития Военно-морского флота России.

Более восьмидесяти работ, представленных четырнадцатью художниками, охватывают очень большой временной отрезок истории развития отечественного ВМФ.