Выставка "Служили Советскому Союзу" открылась в Петербурге
27.02.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Центральном военно-морском музее (Санкт-Петербург) открылась выставка работ художников-офицеров Военно-морского флота СССР «Служили Советскому Союзу» из частных собраний, художественных мастерских и Музея истории подводных сил России имени А. И. Маринеско.
Целью выставки стало желание показать глазами участников событий основные этапы развития Военно-морского флота России.
Более восьмидесяти работ, представленных четырнадцатью художниками, охватывают очень большой временной отрезок истории развития отечественного ВМФ.
Целью выставки стало желание показать глазами участников событий основные этапы развития Военно-морского флота России.
Более восьмидесяти работ, представленных четырнадцатью художниками, охватывают очень большой временной отрезок истории развития отечественного ВМФ.