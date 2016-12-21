Выставка "Святой покровитель моряков и путешественников" открывается в Москве
21.12.2016, 12:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Музее истории основания Российского флота на территории Центра русской культуры «Кремль в Измайлово» (Москва) до 18 января 2017 года проходит выставка «Святой покровитель моряков и путешественников».
Выставка посвящена образу Святителя Николая как духовного покровителя моряков и путешественников. По преданию Николай отправился из Демры в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам. Благодаря проникновенной молитве Николая морское путешествие прошло благополучно. При жизни Николай по молитве к Господу останавливал любую бурю и непогоду. И по сей день к его заступничеству обращаются верующие, находящиеся в дороге. Образ Николая Чудотворца брали с собой в путь и военные моряки, и путешественники, обращаясь к нему в минуты жизненных невзгод.
На выставке представлены иконы с образом Святого Николая, побывавшие, в том числе и в морских странствиях на бортах судов. Вниманию посетителей представлены модели кораблей, носящие имя Святого Николая, и выполненные специально для данного проекта. Уникальная модель ботика Петра I «Святой Николай» познакомит посетителей с «Дедушкой Российского флота».
Выставка посвящена образу Святителя Николая как духовного покровителя моряков и путешественников. По преданию Николай отправился из Демры в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам. Благодаря проникновенной молитве Николая морское путешествие прошло благополучно. При жизни Николай по молитве к Господу останавливал любую бурю и непогоду. И по сей день к его заступничеству обращаются верующие, находящиеся в дороге. Образ Николая Чудотворца брали с собой в путь и военные моряки, и путешественники, обращаясь к нему в минуты жизненных невзгод.
На выставке представлены иконы с образом Святого Николая, побывавшие, в том числе и в морских странствиях на бортах судов. Вниманию посетителей представлены модели кораблей, носящие имя Святого Николая, и выполненные специально для данного проекта. Уникальная модель ботика Петра I «Святой Николай» познакомит посетителей с «Дедушкой Российского флота».