Выставка "Сюрреализм. Русская традиция" откроется в Доме Бурганова
06.03.2017, 13:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Доме Бурганова откроется выставка «Сюрреализм. Русская традиция». На выставке будут представлены произведения русских художников-сюрреалистов. Экспозиция является для музея традиционной.
В музее «Дом Бурганова» 6 марта состоится открытие выставки «Сюрреализм. Русская традиция». В этом году на ней будут представлены работы современных русских художников, использующих в своём творчестве сюрреалистический метод. Это Александр Бурганов, Михаил Верхоланцев, Леонид Баранов, Мария Бурганова и другие.
Изображения художников не подчиняются законам реальной анатомии и привычного визуального восприятия. Они меняют форму и находятся в постоянном превращении из одного состояния в другое. Пространства смещены и разорваны. Внешнее путается с внутренним, предметы меняются своими обычными качествами, обретая новую сущность. Трансформации, подчёркивающие глубину идеи, особенно привлекают русских художников.
Выставка продлится до 30 апреля и будет открыта для посетителей ежедневно с 11:00 до 19:00, а по четвергам - до 21:00.Выставка продлится до 30 апреля и будет открыта для посетителей ежедневно с 11:00 до 19:00, а по четвергам - до 21:00.
В музее «Дом Бурганова» 6 марта состоится открытие выставки «Сюрреализм. Русская традиция». В этом году на ней будут представлены работы современных русских художников, использующих в своём творчестве сюрреалистический метод. Это Александр Бурганов, Михаил Верхоланцев, Леонид Баранов, Мария Бурганова и другие.
Изображения художников не подчиняются законам реальной анатомии и привычного визуального восприятия. Они меняют форму и находятся в постоянном превращении из одного состояния в другое. Пространства смещены и разорваны. Внешнее путается с внутренним, предметы меняются своими обычными качествами, обретая новую сущность. Трансформации, подчёркивающие глубину идеи, особенно привлекают русских художников.
Выставка продлится до 30 апреля и будет открыта для посетителей ежедневно с 11:00 до 19:00, а по четвергам - до 21:00.Выставка продлится до 30 апреля и будет открыта для посетителей ежедневно с 11:00 до 19:00, а по четвергам - до 21:00.