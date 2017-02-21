Выставка "Война и мир» в иллюстрациях Александра Мелихова" открывается в Ясной Поляне
21.02.2017, 11:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Галерее «Ясная Поляна» (Тульская обл.) 21 февраля 2017 года открывается выставка «Война и мир» в иллюстрациях Александра Мелихова».
На выставке представлен цикл акварельных работ, выполненных художником специально для издания «Войны и мира», выпущенного издательством «Художественная литература» к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Над иллюстрациями автор работал на протяжении семи лет. В экспозиции акварели будут сопровождаться цитатами из романа.
Работы Мелихова выполнены в несколько декоративной манере, напоминающей технику книжной миниатюры. Его творчество характеризуют желание визуализировать эпоху, скрупулёзная энциклопедичность, интерес к деталям. Так, в серии «Война и мир» соблюдена абсолютная историческая идентичность в изображении костюмов, обстановки и армейских мундиров различных воинских соединений, как с русской, так и с неприятельской стороны. Не менее пристальное внимание художник уделил и мирным сторонам жизни, будь то бал, театр, крестины, охота, именины или святочные гулянья.
На выставке представлен цикл акварельных работ, выполненных художником специально для издания «Войны и мира», выпущенного издательством «Художественная литература» к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Над иллюстрациями автор работал на протяжении семи лет. В экспозиции акварели будут сопровождаться цитатами из романа.
Работы Мелихова выполнены в несколько декоративной манере, напоминающей технику книжной миниатюры. Его творчество характеризуют желание визуализировать эпоху, скрупулёзная энциклопедичность, интерес к деталям. Так, в серии «Война и мир» соблюдена абсолютная историческая идентичность в изображении костюмов, обстановки и армейских мундиров различных воинских соединений, как с русской, так и с неприятельской стороны. Не менее пристальное внимание художник уделил и мирным сторонам жизни, будь то бал, театр, крестины, охота, именины или святочные гулянья.