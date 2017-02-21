Выставка "За словом в карман: выставка словарей и о словарях" открывается в Санкт-Петербурге
21.02.2017, 11:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 февраля 2017 года в зале Корфа Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) открывается выставка «За словом в карман: выставка словарей и о словарях», приуроченная к Международному Дню родного языка.
Выставка в РНБ познакомит с многообразием словарей, хранящихся в фондах РНБ. Кроме таких известных типов словарей, как орфографические, толковые, фразеологические, орфоэпические, этимологические на выставке представлены словари речевого этикета, демонстрационные (содержащие редкие слова, метафоры), словари крылатых слов, устаревшей лексики, словари авторских новообразований и другие.
Среди экспонатов - один из главных трудов Михаила Ломоносова, как основоположника преобразований русского языка и художественной литературы «Российская грамматика» (1755 г.). Будет представлен первый толковый словарь русского языка «Словарь Академии Российской», содержащий 43 357 слов. Работа над словарём началась в 1783 году и заняла 11 лет.
Выставка также расскажет о работе лексикографов – учёных, занимающихся составлением словарей, без их достижений не обходится ни одна из наук.
Посетители выставки увидят один из крупнейших словарей русского языка «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный Владимиром Далем в середине XIX века, содержащий около 200 000 слов и 30 000 пословиц, поговорок, загадок и присловий.
В последние десятилетия вырос объём публикаций по разным отраслям знаний, в том числе, справочной литературы для быстрого получения объективных сведений самого разнообразного характера, поэтому отдельный нелингвистический раздел посвящён всевозможным энциклопедическим словарям и другим справочным изданиям.
Чтение словарей повышает культуру речи, знакомит с нормами русского языка, обогащает словарный запас, предостерегает от неправильного употребления слов, способствует развитию логического мышления.
Выставка в РНБ станет путеводителем по миру словарей, напомнит о богатстве русского языка, и будет интересна и полезна не только профессионалам.
Выставка продолжит работу до 20 марта.
Выставка в РНБ познакомит с многообразием словарей, хранящихся в фондах РНБ. Кроме таких известных типов словарей, как орфографические, толковые, фразеологические, орфоэпические, этимологические на выставке представлены словари речевого этикета, демонстрационные (содержащие редкие слова, метафоры), словари крылатых слов, устаревшей лексики, словари авторских новообразований и другие.
Среди экспонатов - один из главных трудов Михаила Ломоносова, как основоположника преобразований русского языка и художественной литературы «Российская грамматика» (1755 г.). Будет представлен первый толковый словарь русского языка «Словарь Академии Российской», содержащий 43 357 слов. Работа над словарём началась в 1783 году и заняла 11 лет.
Выставка также расскажет о работе лексикографов – учёных, занимающихся составлением словарей, без их достижений не обходится ни одна из наук.
Посетители выставки увидят один из крупнейших словарей русского языка «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный Владимиром Далем в середине XIX века, содержащий около 200 000 слов и 30 000 пословиц, поговорок, загадок и присловий.
В последние десятилетия вырос объём публикаций по разным отраслям знаний, в том числе, справочной литературы для быстрого получения объективных сведений самого разнообразного характера, поэтому отдельный нелингвистический раздел посвящён всевозможным энциклопедическим словарям и другим справочным изданиям.
Чтение словарей повышает культуру речи, знакомит с нормами русского языка, обогащает словарный запас, предостерегает от неправильного употребления слов, способствует развитию логического мышления.
Выставка в РНБ станет путеводителем по миру словарей, напомнит о богатстве русского языка, и будет интересна и полезна не только профессионалам.
Выставка продолжит работу до 20 марта.