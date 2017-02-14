Выставка гравюр "Галантный век" проходит в Московской области
14.02.2017, 11:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До 30 марта 2017 года в Музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское», филиале Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» (Московская обл.) проходит выставка «Галантный век», на которой представлены гравюры XVIII столетия из собрания Государственного музея А. С. Пушкина (Москва). Фактически это первая выставка за десять лет существования филиала, состоящая из музейных экспонатов XVIII века, а именно к этой эпохе относится время постройки главного дома в Лопасненской усадьбе и время наивысшего взлёта семейства Васильчиковых.
В XVIII столетии не только живопись украшала стены состоятельных домов. Не меньший интерес представляли гравюры того времени. Рядом с живописными произведениями в золочёных рамах могли висеть прекрасные работы, выполненные крупнейшими мастерами резца. Особой любовью пользовались цветные листы.
С целью дать гостям Музея-усадьбы «Лопасня-Зачатьевское» некоторое представление о художественной среде XVIII столетия, сотрудниками музея для выставки были отобраны эстампы, которые могли соответствовать статусу усадебного дома Васильчиковых. Основу выставки «Галантный век» составили около двух десятков французских гравюр XVIII века из собрания Государственного музея А. С. Пушкина, а дополнением к ней послужили предметы из частных собраний, произведения из фарфора и цветного камня XVIII века.
В XVIII столетии не только живопись украшала стены состоятельных домов. Не меньший интерес представляли гравюры того времени. Рядом с живописными произведениями в золочёных рамах могли висеть прекрасные работы, выполненные крупнейшими мастерами резца. Особой любовью пользовались цветные листы.
С целью дать гостям Музея-усадьбы «Лопасня-Зачатьевское» некоторое представление о художественной среде XVIII столетия, сотрудниками музея для выставки были отобраны эстампы, которые могли соответствовать статусу усадебного дома Васильчиковых. Основу выставки «Галантный век» составили около двух десятков французских гравюр XVIII века из собрания Государственного музея А. С. Пушкина, а дополнением к ней послужили предметы из частных собраний, произведения из фарфора и цветного камня XVIII века.