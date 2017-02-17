Выставка из фондов Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова открылась в Белгороде
17.02.2017, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 февраля 2017 года в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открывается выставка «Судьба человека – судьба народа» из фондов Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова (Ростовская обл.).
Это уже вторая выставка, которая знакомит жителей и гостей Белгородской области с творчеством М. А. Шолохова. В экспозиции представлены фотографии, архивные документы, личные вещи писателя, издания рассказа «Судьба человека» на языках народов мира.
Рассказ приобрёл всемирную славу и вызвал необычайно большое количество откликов, которые приходили и в редакцию газеты «Правда», и домой Михаилу Александровичу. Многие из них представлены на выставке.
Большой интерес у посетителей вызовет малоизвестный короткометражный фильм «Страницы рассказа» (Мосфильм, 1957), снятый режиссёрами Б. Крыжановским и М. Терещенко, в котором С. Бондарчук читает с эстрады рассказ М. Шолохова. Чтение иллюстрируется кадрами военной кинохроники и игровыми эпизодами, где роль Андрея Соколова исполняет сам С. Бондарчук.
Популярности рассказа в значительной степени способствовал и талантливый фильм «Судьба человека», снятый С. Бондарчуком на киностудии Мосфильм в 1959 году. Его посетители тоже смогут увидеть на выставке.
В экспозиции представлены работы известных иллюстраторов произведений М. А. Шолохова – Кукрыниксов, Юрия Реброва, Валентины и Леонида Петровых и др.
Это уже вторая выставка, которая знакомит жителей и гостей Белгородской области с творчеством М. А. Шолохова. В экспозиции представлены фотографии, архивные документы, личные вещи писателя, издания рассказа «Судьба человека» на языках народов мира.
Рассказ приобрёл всемирную славу и вызвал необычайно большое количество откликов, которые приходили и в редакцию газеты «Правда», и домой Михаилу Александровичу. Многие из них представлены на выставке.
Большой интерес у посетителей вызовет малоизвестный короткометражный фильм «Страницы рассказа» (Мосфильм, 1957), снятый режиссёрами Б. Крыжановским и М. Терещенко, в котором С. Бондарчук читает с эстрады рассказ М. Шолохова. Чтение иллюстрируется кадрами военной кинохроники и игровыми эпизодами, где роль Андрея Соколова исполняет сам С. Бондарчук.
Популярности рассказа в значительной степени способствовал и талантливый фильм «Судьба человека», снятый С. Бондарчуком на киностудии Мосфильм в 1959 году. Его посетители тоже смогут увидеть на выставке.
В экспозиции представлены работы известных иллюстраторов произведений М. А. Шолохова – Кукрыниксов, Юрия Реброва, Валентины и Леонида Петровых и др.