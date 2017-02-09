Выставка к 100-летию революции откроется в Музее современной истории России
09.02.2017, 15:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 10 февраля в Музее современной истории России начнёт работу выставка художника Ивана Владимирова «Революция. Первый Залп», посвящённая 100-летию революции. Посетителям будет представлена реалистичная живопись художника, ставшего свидетелем переломного момента в истории России.
В экспозиции представлено более 50 полотен Владимирова из собрания Музея и частной коллекции, охватывающих первую половину XX века.
«Наш музей до 1998 года назывался Музеем революции, поэтому для нас столетие годовщины Великой российской революции — особая дата», — рассказывает генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова. Кроме того, идея создания музея появилась в 1917 году, а значит 2017-й — юбилейный не только для революции, но и для музея.
Выставка Ивана Владимирова завершит работу 28 февраля.
В экспозиции представлено более 50 полотен Владимирова из собрания Музея и частной коллекции, охватывающих первую половину XX века.
«Наш музей до 1998 года назывался Музеем революции, поэтому для нас столетие годовщины Великой российской революции — особая дата», — рассказывает генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова. Кроме того, идея создания музея появилась в 1917 году, а значит 2017-й — юбилейный не только для революции, но и для музея.
Выставка Ивана Владимирова завершит работу 28 февраля.