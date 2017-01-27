ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 января 2017 г. в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана открылась историко-документальная выставка «С. П. Королёв. Штрихи к портрету Главного конструктора ракетно-космической техники. К 110-летию со дня рождения».

Историко-документальная выставка включает более 120 образов архивных документов, которые рассказывают о юношеских годах С. П. Королёва, в том числе о времени его учёбы в Московском высшем техническом училище (1926-1930 гг.). Будучи ещё студентом, С. П. Королёв активно занимался конструкторской деятельностью, проектированием и постройкой планеров и самолётов. Период преподавательской деятельности С. П. Королёва в МВТУ иллюстрируют материалы из личного дела Сергея Павловича.