Выставка к 185-летию Ивана Шишкина открылась в Волгограде
31.01.2017, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова представляет в формате «выставка в выставке» экспозицию «Чувствовать глубже, чище», приуроченную к 185-летию И. И. Шишкина.
В собрании музея находятся четырнадцать произведений художника, тринадцать из них образуют небольшую экспозицию в рамках проекта «Русская коллекция». Зритель сможет увидеть четыре живописных этюда и девять графических работ. Часть этой небольшой коллекции поступила в музей в начале 1960-х годов при его формировании из Эрмитажа, Русского музея; часть же произведений пришла в собрание от частных коллекционеров в более позднее время; один из живописных пейзажей был передан в составе коллекции Н. А. Арнинг-Зайцевой, пополнившей фонды в 1980 г.
Мастер Шишкин возродил в обществе интерес к сложной и богатой возможностями печатной графической технике офорта. Он не просто сам изготавливал доски, но и сам печатал офорты. Эти гравюры составляли обширные серии, «папки».
Знаменательно, что эта небольшая выставка шедевров великого мастера открывает программу музея, приуроченную к Году экологии в России.
В собрании музея находятся четырнадцать произведений художника, тринадцать из них образуют небольшую экспозицию в рамках проекта «Русская коллекция». Зритель сможет увидеть четыре живописных этюда и девять графических работ. Часть этой небольшой коллекции поступила в музей в начале 1960-х годов при его формировании из Эрмитажа, Русского музея; часть же произведений пришла в собрание от частных коллекционеров в более позднее время; один из живописных пейзажей был передан в составе коллекции Н. А. Арнинг-Зайцевой, пополнившей фонды в 1980 г.
Мастер Шишкин возродил в обществе интерес к сложной и богатой возможностями печатной графической технике офорта. Он не просто сам изготавливал доски, но и сам печатал офорты. Эти гравюры составляли обширные серии, «папки».
Знаменательно, что эта небольшая выставка шедевров великого мастера открывает программу музея, приуроченную к Году экологии в России.