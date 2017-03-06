ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 марта 2017 года в Главном здании Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) начинает работу выставка Отдела картографии, посвящённая началу освоения космического пространства и приуроченная к 60-летию запуска первого спутника.

День начала космической эры человечества (4 октября 1957 года) провозглашён Международной федерацией астронавтики. В этот день в СССР осуществлён успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли.

Выставка рассказывает об истории картографирования небесных тел и представляет различные экспонаты: от образных гравюр этапа визуальных наблюдений до современных изображений на основе данных дистанционного зондирования.

Первая часть экспозиции «Открылась бездна, звёзд полна…» отражает развитие и значение астрономических исследований.

Вторая часть экспозиции «Начало космической эры» демонстрирует публикации со снимками Земли из космоса.

На выставке представлены карты, атласы, а также копии ценнейших материалов. Открывает выставку гравюра «Глобус небесны иже о сфере небесной…», составленная по иностранным источникам и выпущенная для учебных целей в 1707 г. Издание принадлежит к числу первых крупных картографических работ первой российской Гражданской типографии Василия Киприянова. На карте показаны небесные полушария с 1880 звездами всех величин, по углам помещены схемы систем мира по Птолемею, Т. Браге, Р. Декарту. Впервые в России опубликована схема гелиоцентрической системы мира по Н. Копернику, а также краткие описания в стихах каждой из вышеперечисленных систем. Очертания созвездий в виде мифологических фигур соседствуют с портретами ученых и изображениями астрономических приборов.

Титульным листом и картами «Systema Mundi tychonicum…» (схема системы мира по Т. Браге и Д. Б. Риччоли), «Systema solare et planetarium…» (схема гелиоцентрической системы мира с изображением зодиакальных созвездий) представлен атлас немецкого астронома, математика и картографа Иоганна Габриеля Доппельмайера «Atlas Coelestis in quo Mundus Spectabilis...» (1742 г.). Это собрание из 30 астрономических таблиц включает описания космологических систем Н. Коперника и Т. Браге, иллюстрацию движения планет и карту поверхности Луны.