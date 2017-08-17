Выставка лучших фоторабот конкурса "Планета Москва" откроется на ВДНХ
17.08.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 августа в 12.00 напротив павильона 75 на ВДНХ состоится открытие фотовыставки лучших работ V открытого конкурса городской фотографии «Планета Москва», организатором которого является Департамент градостроительной политики города Москвы.
В торжественной церемонии открытия примет участие руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, который наградит победителей и призёров конкурса.
В этом году в конкурсе, посвящённом наступающему юбилею столицы, приняло участие 450 профессиональных фотографов и любителей, представивших на суд жюри более 2000 фоторабот в 5 основных номинациях.
Посетителей выставки на открытой площадке ВДНХ ждёт 100 лучших видов Москвы, а также 3 экспозиции, посвящённые фотопроектам, которые создавались в рамках командных соревнований. Кроме того гости смогут увидеть работы специальной номинации «Время жить в Москве», которая представлена партнёром конкурса, компанией «Галс-Девелопмент».
Выставка на ВДНХ продлится до 2 сентября. С 4 по 28 сентября лучшие работы будут представлены в Музее Москвы. Работы-победители также украсят залы здания Мэрии Москвы на Тверской 13.
В торжественной церемонии открытия примет участие руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, который наградит победителей и призёров конкурса.
В этом году в конкурсе, посвящённом наступающему юбилею столицы, приняло участие 450 профессиональных фотографов и любителей, представивших на суд жюри более 2000 фоторабот в 5 основных номинациях.
Посетителей выставки на открытой площадке ВДНХ ждёт 100 лучших видов Москвы, а также 3 экспозиции, посвящённые фотопроектам, которые создавались в рамках командных соревнований. Кроме того гости смогут увидеть работы специальной номинации «Время жить в Москве», которая представлена партнёром конкурса, компанией «Галс-Девелопмент».
Выставка на ВДНХ продлится до 2 сентября. С 4 по 28 сентября лучшие работы будут представлены в Музее Москвы. Работы-победители также украсят залы здания Мэрии Москвы на Тверской 13.
Источник: http://dgp.mos.ru