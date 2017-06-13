Выставка о первом в России частном музее открывается в РГБ
13.06.2017, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка "Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма", посвящённая основным событиям в жизни Румянцевского музея в 1917 году открывается в Ивановском зале Российской государственной библиотеки.
В экспозицию вошли уникальные музейные предметы первого в России частного музея, оставшиеся после расформирования коллекции в 1920-х годах в собрании РГБ, а также подлинные документы и фотографии, газеты, журналы, плакаты, открытки и листовки, рассказывающие о судьбоносных для страны и самого музея событиях в Москве в 1917 году.
Выставка состоит из двух частей: первая посвящена жизни Румянцевского музея в революционные дни, вторая рассказывает о драматических событиях в Москве.
Среди экспонатов выставки – предметы и книги, которые попали в Румянцевский музей в 1917 году. Сотрудникам музея и библиотеки удалось не только сохранить ценности, но и спасти частные коллекции от разграбления и уничтожения. За счёт переданных, брошенных и национализированных коллекций фонды музея выросли с 1 миллиона 200 тысяч единиц хранения до 4 миллионов.
Вторая часть выставки посвящена революционной Москве. Ваганьковский холм, на котором располагался Румянцевский музей, оказался в самом центре революционных событий 1917 года. Это показывают материалы из фондов РГБ, многие из которых демонстрируются впервые. Некоторые из представленных на выставке листовок были буквально подобраны сотрудниками Румянцевского музея на улицах революционной Москвы.
События 1917 года предопределили судьбу Румянцевского музея. В начале 1920-х годов все некнижные коллекции музея - живописи, графики, нумизматики, фарфора, минералов и т.д. - стали передаваться в другие музеи. Они были переданы, в частности, в Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и в Государственный исторический музей. В июле 1925 года ЦИК СССР принял постановление о ликвидации Румянцевского музея, на базе библиотеки которого была создана Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина.
В экспозицию вошли предметы из музейных собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного архива РФ, архива А.И. Солженицына и из частной коллекции В.Б. Лебедева.
В экспозицию вошли уникальные музейные предметы первого в России частного музея, оставшиеся после расформирования коллекции в 1920-х годах в собрании РГБ, а также подлинные документы и фотографии, газеты, журналы, плакаты, открытки и листовки, рассказывающие о судьбоносных для страны и самого музея событиях в Москве в 1917 году.
Выставка состоит из двух частей: первая посвящена жизни Румянцевского музея в революционные дни, вторая рассказывает о драматических событиях в Москве.
Среди экспонатов выставки – предметы и книги, которые попали в Румянцевский музей в 1917 году. Сотрудникам музея и библиотеки удалось не только сохранить ценности, но и спасти частные коллекции от разграбления и уничтожения. За счёт переданных, брошенных и национализированных коллекций фонды музея выросли с 1 миллиона 200 тысяч единиц хранения до 4 миллионов.
Вторая часть выставки посвящена революционной Москве. Ваганьковский холм, на котором располагался Румянцевский музей, оказался в самом центре революционных событий 1917 года. Это показывают материалы из фондов РГБ, многие из которых демонстрируются впервые. Некоторые из представленных на выставке листовок были буквально подобраны сотрудниками Румянцевского музея на улицах революционной Москвы.
События 1917 года предопределили судьбу Румянцевского музея. В начале 1920-х годов все некнижные коллекции музея - живописи, графики, нумизматики, фарфора, минералов и т.д. - стали передаваться в другие музеи. Они были переданы, в частности, в Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и в Государственный исторический музей. В июле 1925 года ЦИК СССР принял постановление о ликвидации Румянцевского музея, на базе библиотеки которого была создана Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина.
В экспозицию вошли предметы из музейных собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного архива РФ, архива А.И. Солженицына и из частной коллекции В.Б. Лебедева.