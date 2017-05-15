Выставка по истории Московской Окружной железной дороги открылась в Москве
15.05.2017, 11:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве открылась выставка «Московская окружная. Дорога для города. История создания», посвящённая истории создания Московской Окружной железной дороги, ныне – Московского центрального кольца. Выставка проходит в здании Российского исторического общества на улице Воронцово поля и продлится до 1 июня.
Авторы предлагают взглянуть на Московскую Окружную не только как на утилитарное транспортное сооружение, но как на выдающийся архитектурный ансамбль и важное социокультурное явление в жизни Москвы той эпохи.
На выставке представлены старинные фотографии, карты, документы, посвященные истории Москвы периода русской промышленной революции, рассказывающие о транспортных проблемах города и страны тех лет, предпосылках к сооружению дороги, изысканиях и первых проектах Московской Окружной.
Посетители выставки смогут увидеть фотографии и чертежи времени непосредственного сооружения дороги в 1905-1908 годах, а также макеты, модели и артефакты, посвящённые истории отечественных железных дорог периода создания Московской Окружной железной дороги.
Выставка приурочена к грядущему 110-летнему юбилею открытия дороги и регулярного пассажирского движения по ней в 1908 году, а также ко «второму рождению» кольцевой стальной магистрали Москвы в её современной реинкарнации – в виде Московского центрального кольца.
Специально к открытию выставки Московский метрополитен выпустил памятные билеты.
Современная история Московского центрального кольца началась 10 сентября 2016 года, когда по кольцу побежали первые «Ласточки» с пассажирами. МЦК – это 54 км путей, 31 станция, с 14 доступна пересадка на станции Московского метрополитена, с шести ТПУ можно совершить пересадку на платформы радиальных направлений железной дороги, с каждого – на наземный городской транспорт. Каждый рабочий день МЦК пользуются порядка 350 тыс. пассажиров. С вводом МЦК удалось разгрузить самую загруженную линию метро — Кольцевую — почти на 15%.
Авторы предлагают взглянуть на Московскую Окружную не только как на утилитарное транспортное сооружение, но как на выдающийся архитектурный ансамбль и важное социокультурное явление в жизни Москвы той эпохи.
На выставке представлены старинные фотографии, карты, документы, посвященные истории Москвы периода русской промышленной революции, рассказывающие о транспортных проблемах города и страны тех лет, предпосылках к сооружению дороги, изысканиях и первых проектах Московской Окружной.
Посетители выставки смогут увидеть фотографии и чертежи времени непосредственного сооружения дороги в 1905-1908 годах, а также макеты, модели и артефакты, посвящённые истории отечественных железных дорог периода создания Московской Окружной железной дороги.
Выставка приурочена к грядущему 110-летнему юбилею открытия дороги и регулярного пассажирского движения по ней в 1908 году, а также ко «второму рождению» кольцевой стальной магистрали Москвы в её современной реинкарнации – в виде Московского центрального кольца.
Специально к открытию выставки Московский метрополитен выпустил памятные билеты.
Современная история Московского центрального кольца началась 10 сентября 2016 года, когда по кольцу побежали первые «Ласточки» с пассажирами. МЦК – это 54 км путей, 31 станция, с 14 доступна пересадка на станции Московского метрополитена, с шести ТПУ можно совершить пересадку на платформы радиальных направлений железной дороги, с каждого – на наземный городской транспорт. Каждый рабочий день МЦК пользуются порядка 350 тыс. пассажиров. С вводом МЦК удалось разгрузить самую загруженную линию метро — Кольцевую — почти на 15%.