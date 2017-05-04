Выставка, посвящённая архитектору Антонио Гауди, пройдёт в Музее современного искусства
04.05.2017, 19:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Масштабная экспозиция "Антонио Гауди. Барселона", посвящённая создателю знаменитого собора Саграда Фамилиа, испанскому архитектору Антонио Гауди (1852-1926), откроется в Московском музее современного искусства. Выставка пройдёт при поддержке Посольства Королевства Испании в России.
В экспозицию войдут более 150 предметов из собраний государственных культурных институций Испании и частных коллекций - от планов и чертежей студента Гауди до мебели из Дома Кальвета и декоративных плиток из сада Гуэля, а также фотографии зданий Гауди авторства Адольфа Маса и видеоинсталляция современного испанского художника Фредерико Амата.
На выставке будут представлены биографические сведения и видеоматериалы, посвящённые Гауди и его наиболее известным архитектурным экспериментам. Это, в частности, история строительства Школы Св. Терезии - самой аскетичной постройки испанского зодчего, являющейся примером несвойственной для архитектора скромности в решениях. Наглядно рассказано и о резиденциях, сконструированных Гауди для состоятельных клиентов - Доме Висенс, Доме Кальвет, Доме Бальо, Доме Мила.
Организаторы выставки отмечают, что главная цель проекта - сформировать у аудитории максимально точный образ выдающегося архитектора эпохи испанского модерна, выработавшего новые представления об архитектуре. Антонио Гауди разработал оригинальные средства пространственной геометрии, черпающей вдохновение в формах живой природы. Архитектор никогда чётко не следовал правилам и приметам того или иного стиля, и всегда отстаивал свои решения, даже если они казались заказчику недостаточно убедительтными.
Выставка пройдёт с 24 мая по 10 сентября.
В экспозицию войдут более 150 предметов из собраний государственных культурных институций Испании и частных коллекций - от планов и чертежей студента Гауди до мебели из Дома Кальвета и декоративных плиток из сада Гуэля, а также фотографии зданий Гауди авторства Адольфа Маса и видеоинсталляция современного испанского художника Фредерико Амата.
На выставке будут представлены биографические сведения и видеоматериалы, посвящённые Гауди и его наиболее известным архитектурным экспериментам. Это, в частности, история строительства Школы Св. Терезии - самой аскетичной постройки испанского зодчего, являющейся примером несвойственной для архитектора скромности в решениях. Наглядно рассказано и о резиденциях, сконструированных Гауди для состоятельных клиентов - Доме Висенс, Доме Кальвет, Доме Бальо, Доме Мила.
Организаторы выставки отмечают, что главная цель проекта - сформировать у аудитории максимально точный образ выдающегося архитектора эпохи испанского модерна, выработавшего новые представления об архитектуре. Антонио Гауди разработал оригинальные средства пространственной геометрии, черпающей вдохновение в формах живой природы. Архитектор никогда чётко не следовал правилам и приметам того или иного стиля, и всегда отстаивал свои решения, даже если они казались заказчику недостаточно убедительтными.
Выставка пройдёт с 24 мая по 10 сентября.