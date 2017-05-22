ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «Русский орёл на Балканах», посвящённая 140-летию со дня начала Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., открылась в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург).

В музее хранится немало реликвий этой войны. Часть из них можно увидеть на постоянной экспозиции в одном из залов музея. Однако возможность показать их в полном объёме представилась только сейчас.

К юбилейной дате музей подготовил масштабную выставку, на которой собраны подлинные шедевры, посвящённые Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., мемориальные предметы её участников, оружие, форма одежды противоборствующих сторон, редкие приборы связи, использовавшиеся на этой войне, планы, карты и макеты сражений. Многие из них никогда ранее не демонстрировались.

Со времён войны в музее хранилось большое количество ключей от захваченных русскими войсками на Балканах турецких городов и крепостей. Однако в середине прошлого века практически все они были переданы в болгарские музеи. Тем не менее, несколько реликвий сохранилось. На выставке в частности демонстрируется ключ от города Адрианополь (Эдирне), который был летней резиденцией османских султанов.

Несомненной жемчужиной выставки является монументальная картина знаменитого художника-баталиста Василия Верещагина «Атака», написанная как отклик на штурм Плевны. Как известно, этой теме живописец посвятил несколько полотен. Эта картина осталась незавершенной. Она демонстрируется впервые за долгие годы. Также на выставке можно увидеть картины других известных художников баталистов – А. Д. Кившенко, Н. Д. Дмитриева-Оренбургского и др.