Выставка, посвящённая "Жизни замечательных людей" открылась в музее Устюжны
11.08.2017, 11:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Устюженском краеведческом музее состоялось открытие выставки «Устюжна в лицах» из серии «Жизнь замечательных людей Устюжны», посвящённой 765-летию города.
В экспозиции представлены уникальные фотографии, документы и книги, рассказывающие о жизни талантливых земляков и тех людей, кого судьба привела на Вологодчину, сделав Устюжну второй родиной. Это Герой Советского Союза Василий Богатырёв, генерал и исследователь Средней Азии Алексей Макшеев, музыкант и композитор Александр Шалов и другие.
Выставка «Устюжна в лицах» будет работать в Устюжне по 29 октября.
В экспозиции представлены уникальные фотографии, документы и книги, рассказывающие о жизни талантливых земляков и тех людей, кого судьба привела на Вологодчину, сделав Устюжну второй родиной. Это Герой Советского Союза Василий Богатырёв, генерал и исследователь Средней Азии Алексей Макшеев, музыкант и композитор Александр Шалов и другие.
Выставка «Устюжна в лицах» будет работать в Устюжне по 29 октября.
Источник: http://vologda-oblast.ru