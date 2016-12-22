Выставка, посвящённая исследователю Николаю Померанцеву, открылась в Центре Грабаря
22.12.2016, 17:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве открылась выставка, посвящённая 125-летию со дня рождения выдающегося исследователя и искусствоведа Николая Померанцева, благодаря которому удалось сохранить десятки памятников истории и культуры России.
В экспозиции впервые представлены архивные фотоматериалы и документы, иллюстрирующие наиболее значимые вехи жизненного пути ученого, а также шесть икон XVII века, спасенные от разрушения благодаря научным экспедициям исследователя по деревням Севера. Именно благодаря Померанцеву был сохранен и один из главных памятников домонгольской иконописи - икона Дмитрия Солунского, а также возвращен ее подлинный облик.
Благодаря редким архивным материалам посетители выставки узнают многолетнюю историю борьбы ученого против сноса храмов. В конце 20-х годов прошлого века Николай Померанцев боролся за сохранение Чудова и Вознесенского монастырей Московского Кремля, которые, к сожалению, уберечь не успел - они были спешно взорваны в 1929 году.
Однако ученому и архитектору Петру Барановскому удалось остановить снос уникальных храмов Ярославля – ныне жемчужин Золотого кольца России. Из-за своей активной позиции Николай Николаевич Померанцев был арестован и отправлен в ссылку с формулировкой «за противодействие сносу ненужных памятников старины».
В экспозиции впервые представлены архивные фотоматериалы и документы, иллюстрирующие наиболее значимые вехи жизненного пути ученого, а также шесть икон XVII века, спасенные от разрушения благодаря научным экспедициям исследователя по деревням Севера. Именно благодаря Померанцеву был сохранен и один из главных памятников домонгольской иконописи - икона Дмитрия Солунского, а также возвращен ее подлинный облик.
Благодаря редким архивным материалам посетители выставки узнают многолетнюю историю борьбы ученого против сноса храмов. В конце 20-х годов прошлого века Николай Померанцев боролся за сохранение Чудова и Вознесенского монастырей Московского Кремля, которые, к сожалению, уберечь не успел - они были спешно взорваны в 1929 году.
Однако ученому и архитектору Петру Барановскому удалось остановить снос уникальных храмов Ярославля – ныне жемчужин Золотого кольца России. Из-за своей активной позиции Николай Николаевич Померанцев был арестован и отправлен в ссылку с формулировкой «за противодействие сносу ненужных памятников старины».