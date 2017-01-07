Выставка, посвящённая истории татарского театра, пройдёт в Театральном музее Бахрушина
07.01.2017, 23:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка "История татарского театра в афишах и плакатах" откроется 14 января года в Театральном музее имени А.А. Бахрушина. Она приурочена к 110-летию татарского театра, днём рождения которого считается 22 декабря 1906 года. Именно в этот день в Казани были сыграны первые публичные спектакли на татарском языке по пьесам "Жалкое дитя" и "Беда из-за любви".
Одна из задач выставки - представить Казань как крупнейший театральный центр России. В основе экспозиции - афиши, плакаты, театральные костюмы, макеты спектаклей, издания по истории татарского театра, а также фрагменты из спектаклей Театра Камала разных лет, которые будут демонстрироваться на видеоэкране.
В экспозицию вошли 77 афиш, плакатов и программ из фондов музея Бахрушина, Театра Камала и партнёров выставки. Возраст самой старой афиши 110 лет - она была сделана в 1906 году для первой пьесы "Кызганыч бала" ("Жалкое дитя"). Кроме того, на выставке представлены 11 костюмов из спектаклей.
Посетители смогут проследить как менялся стиль афиш и плакатов татарского театра в XX веке и какими они стали к началу XXI века. В первое десятилетие существования театра афиши были близки по стилю к модерну, применялась техника арабской вязи, национального орнамента. К 1920-м годам на оформление стали влиять постреволюционные настроения, свой "след" оставили конструктивизм и агитационно-массовое искусство. В 1940-1950-е годы преобладали обычные шрифтовые афиши, отличающиеся минимализмом. Позднее афиши и плакаты становятся более красочными. Художники выражают в них идею пьесы и спектакля. В годы перестройки в афишах стали активно использоваться фотографии из спектаклей и портреты актёров.
Экспозиция будет работать до 12 февраля 2017 года.
Одна из задач выставки - представить Казань как крупнейший театральный центр России. В основе экспозиции - афиши, плакаты, театральные костюмы, макеты спектаклей, издания по истории татарского театра, а также фрагменты из спектаклей Театра Камала разных лет, которые будут демонстрироваться на видеоэкране.
В экспозицию вошли 77 афиш, плакатов и программ из фондов музея Бахрушина, Театра Камала и партнёров выставки. Возраст самой старой афиши 110 лет - она была сделана в 1906 году для первой пьесы "Кызганыч бала" ("Жалкое дитя"). Кроме того, на выставке представлены 11 костюмов из спектаклей.
Посетители смогут проследить как менялся стиль афиш и плакатов татарского театра в XX веке и какими они стали к началу XXI века. В первое десятилетие существования театра афиши были близки по стилю к модерну, применялась техника арабской вязи, национального орнамента. К 1920-м годам на оформление стали влиять постреволюционные настроения, свой "след" оставили конструктивизм и агитационно-массовое искусство. В 1940-1950-е годы преобладали обычные шрифтовые афиши, отличающиеся минимализмом. Позднее афиши и плакаты становятся более красочными. Художники выражают в них идею пьесы и спектакля. В годы перестройки в афишах стали активно использоваться фотографии из спектаклей и портреты актёров.
Экспозиция будет работать до 12 февраля 2017 года.