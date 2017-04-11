Выставка, посвящённая женщинам-космонавтам, открылась в Московском планетарии
11.04.2017, 14:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 11 апреля в Московском планетарии открылась выставка, приуроченная ко Дню космонавтики. Посетители узнают о женщинах-космонавтах СССР и России и об их пребывании на орбите. Экспозиция включает фотографии, марки, открытки, личные вещи покорительниц Вселенной.
За полувековую историю освоения космоса на орбите побывали более 550 человек, в том числе 60 женщин. Из наших соотечественников земное притяжение преодолели 120 человек, среди них четыре женщины.
Посетить выставку можно в рамках осмотра экспозиции музея Урании по билету в Большой звёздный зал.
За полувековую историю освоения космоса на орбите побывали более 550 человек, в том числе 60 женщин. Из наших соотечественников земное притяжение преодолели 120 человек, среди них четыре женщины.
Посетить выставку можно в рамках осмотра экспозиции музея Урании по билету в Большой звёздный зал.