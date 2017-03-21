ОРЕАНДА-НОВОСТИ 21 марта 2017 года в Библиотеке №122 им. А.Грина (Москва) открывается выставка «В двойном потоке бытия», посвящённая крымскому периоду жизни и творчества Марины Цветаевой и Максимилиана Волошина.



Выставка организована Домом-музеем М. Цветаевой в рамках программы празднования 125-летия Марины Ивановны Цветаевой.



Максимилиан Волошин стал «крёстным отцом» Марины Цветаевой в литературе. Он познакомил юную Марину с поэтами и философами-символистами, открыл для Цветаевой двери своего дома в Коктебеле.



На выставке представлены редкие отреставрированные фотографии, сделанные самим Волошиным, Цветаевой и их друзьями. На них запечатлены Москва, Коктебель, Феодосия – места пребывания поэтов, творческих встреч и поэтического общения.