ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «Моя война» открылась в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург).

Выставка представляет собой оригинальный художественно-документальный проект, посвящённый участникам и ветеранам войн ХХ века. Особый акцент делается на войнах второй половины столетия – Вьетнам, Ангола, Эфиопия, Ливия, Афганистан и т.д.

К реализации данного проекта были привлечены ветераны, реальные участники боевых действий, которые выступили в качестве художников, писателей и поэтов.

Основу выставки составляют картины на военные темы, выполненные в традиционной и смешанной технике с использованием высокого рельефа и коллажа, а также графические работы.