ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Новосибирском государственном краеведческом музее 23 декабря 2016 г. открылась выставка священных атрибутов манси и ханты «Всадник — Золотой свет» из фондов Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН).

На выставке представлены священные атрибуты народов манси и ханты: жертвенные покрывала, колчаны, ритуальные шапки, пояса, фигуры духов и другие культовые предметы, датируемые XIX — XX вв.

Среди наиболее интересных экспонатов — татарская сабля XVIII в. с золотой инкрустацией в виде национального орнамента — обрядовое орудие ворожбы хантыйского шамана, фигуры духов-покровителей, в основе которых использовались антропоморфные образы, изображение лягушки и др. Также на выставке можно увидеть уникальный шлем манси 1920?1930-х гг. с орнаментом небесного всадника (богатыря Мир-сусне-хума) в обличии красногвардейца: в будёновке и с кобурой нагана на боку.