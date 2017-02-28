Выставка в память об окончании Крымской войны открылась в Севастополе
28.02.2017, 14:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ При поддержке Министерства культуры Республики Крым в выставочных залах Симферопольского художественного музея состоялось открытие выставки председателя Творческого союза профессиональных художников г. Севастополя, члена Севастопольской городской организации профессиональных художников Виктора Чижова, посвящённой событиям Крымской войны 1853-1856 годов.
В трёх выставочных залах экспонируется более 20 живописных полотен Виктора Чижова, а также графические работы художниц Натальи Лось и Милены Пархоменко. На больших и ярких экспрессивных полотнах художника представлены русские гусары и войска коалиции, экзотичные алжирцы-зуавы, герои Первой обороны Севастополя адмирал П.С. Нахимов и матрос Черноморского флота П.М. Кошка. Батальные сюжеты, написанные в беглой живописной манере, переданы сквозь уникальное цветовое восприятие мира Виктора Чижова. Для создания работ мастера приглашали позировать реконструкторов военно-исторических клубов Севастополя, а также выезжали на этюды во время реконструкции боев Крымского военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах.
Среди приглашённых гостей на церемонии открытия выступили представитель Министерства культуры Республики Крым, председатель Творческого союза профессиональных художников г. Севастополя, художник Виктор Чижов, военный историк Сергей Ченнык, художник Татьяна Лось.
Ранее выставка, посвящённая Крымской войне, экспонировалась в Одессе, Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве. В Симферополе выставка продлится до 21 марта 2017 года.
Виктор Андреевич Чижов родился в 1955 г. в Ставрополе. Окончил живописное отделение Ставропольского художественного училища, кафедру архитектурно-декоративной пластики Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.В. Мухиной как скульптор-монументалист. С 1990 г. живёт и работает в Севастополе.
Лось Наталья Дмитриевна родилась в 1987 году в городе Севастополе. В 2009 году окончила художественно-графический факультет Южно-Украинского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Работает в Севастопольском Государственном русском драматическом театре им. А.В. Луначарского художником-постановщиком.
В трёх выставочных залах экспонируется более 20 живописных полотен Виктора Чижова, а также графические работы художниц Натальи Лось и Милены Пархоменко. На больших и ярких экспрессивных полотнах художника представлены русские гусары и войска коалиции, экзотичные алжирцы-зуавы, герои Первой обороны Севастополя адмирал П.С. Нахимов и матрос Черноморского флота П.М. Кошка. Батальные сюжеты, написанные в беглой живописной манере, переданы сквозь уникальное цветовое восприятие мира Виктора Чижова. Для создания работ мастера приглашали позировать реконструкторов военно-исторических клубов Севастополя, а также выезжали на этюды во время реконструкции боев Крымского военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах.
Среди приглашённых гостей на церемонии открытия выступили представитель Министерства культуры Республики Крым, председатель Творческого союза профессиональных художников г. Севастополя, художник Виктор Чижов, военный историк Сергей Ченнык, художник Татьяна Лось.
Ранее выставка, посвящённая Крымской войне, экспонировалась в Одессе, Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве. В Симферополе выставка продлится до 21 марта 2017 года.
Виктор Андреевич Чижов родился в 1955 г. в Ставрополе. Окончил живописное отделение Ставропольского художественного училища, кафедру архитектурно-декоративной пластики Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.В. Мухиной как скульптор-монументалист. С 1990 г. живёт и работает в Севастополе.
Лось Наталья Дмитриевна родилась в 1987 году в городе Севастополе. В 2009 году окончила художественно-графический факультет Южно-Украинского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Работает в Севастопольском Государственном русском драматическом театре им. А.В. Луначарского художником-постановщиком.