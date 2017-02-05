Выставки, концерты, кинопоказы и многое другое ждёт москвичей и гостей столицы в феврале
05.02.2017, 11:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка работ фотографа Мишеля Сима, экскурсия по Культурному центру ЗИЛ, а также концерты, кинопоказы и многое другое ждёт москвичей и гостей столицы в феврале.
Квест, посвящённый 74-й годовщине победы в Сталинградской битве
Дата: 5 февраля
Время: 11:00–16:00
Место: музейный комплекс «История танка Т-34», Московская область, Мытищинский район, деревня Шолохово, дом 89а
Любителей квестов ждут в музейном комплексе «История танка Т-34». Здесь для них проведут увлекательную игру с путеводителем — её посвятят 74-й годовщине победы в Сталинградской битве, которая стала крупнейшим военно-политическим событием Великой Отечественной войны.
В музее будет интересно не только взрослым, но и самым маленьким: для них приготовили раскраски-головоломки. Все участники получат памятные призы.
В этот день также приглашают на тематические экскурсии по выставке. Посещение музея — по входным билетам.
День памяти Пушкина
Дата: 10 февраля
Время: 11:00–19:45
Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13
Посетителям Лианозовского парка с 11:00 до 16:00 будут показывать мультфильмы по мотивам известных сказок Пушкина. На главном экране парка гости увидят «Маленькую колдунью», «Змея на чердаке», «Аленький цветочек», «Бездомных домовых», «Гусей-лебедей».
А с 16:00 до 19:45 Музей русского фольклора проведёт детский конкурс. Ребятам нужно будет рассказать стихи поэта и показать сценки из его произведений.
Показ фильма «Большая выставка пятьдесят девятого»
Дата: 11 февраля
Время: 15:00–17:00
Место: музей парка «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
В «Сокольниках» покажут документальный фильм «Большая выставка пятьдесят девятого». Это картина об американской выставке, которая прошла в этом парке в 1959 году. О своих впечатлениях режиссёру Владимиру Мелетину рассказали личный переводчик советских руководителей Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева Виктор Суходрев, американский журналист Грегори Файфер и другие.
Выставка «Гении в мастерских»
Дата: 17 февраля — 9 мая
Время: 11:00–19:45
Место: «Мультимедиа-арт-музей», улица Остоженка, дом 16
Работы французского фотографа Мишеля Сима покажут в «Мультимедиа-арт-музее». Серия «Гении в мастерских» запечатлела таких творческих деятелей, как Марсель Дюшан, Анри Матисс, Жорж Брак, Пабло Пикассо.
Сима был известен в артистических кругах Парижа, а также дружил с Пикассо и многими другими культовыми фигурами своего времени. Выставка пройдёт в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии — 2017».
День открытых дверей Школы акварели Сергея Андрияки
Дата: 18 февраля
Время: 11:00–17:00
Место: Школа акварели Сергея Андрияки, Гороховский переулок, дом 17, строение 1
Встречи с педагогическим коллективом, мастер-классы, пробные уроки — это и многое другое ждёт гостей Школы акварели Сергея Андрияки в день открытых дверей. Все желающие увидят лучшие работы народного художника и его учеников, а также послушают лекцию «Место Школы акварели Сергея Андрияки в истории акварельной живописи».
Андрияка получил известность благодаря своей уникальной методике преподавания искусства акварели для детей и взрослых. Она заключается в том, что художник-педагог одновременно с учениками работает над одним сюжетом. Таким образом, они вместе проходят все этапы — от карандашного наброска до законченного рисунка.
Отчётный концерт к 80-летию школы имени С.С. Прокофьева
Дата: 19 февраля
Время: 14:00–16:30
Место: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, улица Большая Никитская, дом 13
Ученики Московской городской детской музыкальной школы имени С.С. Прокофьева дадут концерт в Большом зале Московской консерватории. Здесь выступят симфонический, народный и духовой оркестры, четыре хора, инструментальные ансамбли.
Такие выступления давно стали традиционными, они проходят на знаменитой сцене вот уже более 50 лет. Нынешний концерт приурочат к 80-летнему юбилею одной из старейших музыкальных школ столицы.
Экскурсия по Культурному центру ЗИЛ
Дата: 21 февраля
Время: 19:00–20:30
Место: Культурный центр ЗИЛ, улица Восточная, дом 4, корпус 1
Во Всемирный день экскурсовода москвичей приглашают на прогулку по самому большому дворцу культуры в городе. Кандидат политических наук, член Союза краеведов России Денис Ромодин расскажет историю этого здания, построенного по проекту архитекторов Леонида, Виктора и Александра Весниных.
Квест, посвящённый 74-й годовщине победы в Сталинградской битве
Дата: 5 февраля
Время: 11:00–16:00
Место: музейный комплекс «История танка Т-34», Московская область, Мытищинский район, деревня Шолохово, дом 89а
Любителей квестов ждут в музейном комплексе «История танка Т-34». Здесь для них проведут увлекательную игру с путеводителем — её посвятят 74-й годовщине победы в Сталинградской битве, которая стала крупнейшим военно-политическим событием Великой Отечественной войны.
В музее будет интересно не только взрослым, но и самым маленьким: для них приготовили раскраски-головоломки. Все участники получат памятные призы.
В этот день также приглашают на тематические экскурсии по выставке. Посещение музея — по входным билетам.
День памяти Пушкина
Дата: 10 февраля
Время: 11:00–19:45
Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13
Посетителям Лианозовского парка с 11:00 до 16:00 будут показывать мультфильмы по мотивам известных сказок Пушкина. На главном экране парка гости увидят «Маленькую колдунью», «Змея на чердаке», «Аленький цветочек», «Бездомных домовых», «Гусей-лебедей».
А с 16:00 до 19:45 Музей русского фольклора проведёт детский конкурс. Ребятам нужно будет рассказать стихи поэта и показать сценки из его произведений.
Показ фильма «Большая выставка пятьдесят девятого»
Дата: 11 февраля
Время: 15:00–17:00
Место: музей парка «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
В «Сокольниках» покажут документальный фильм «Большая выставка пятьдесят девятого». Это картина об американской выставке, которая прошла в этом парке в 1959 году. О своих впечатлениях режиссёру Владимиру Мелетину рассказали личный переводчик советских руководителей Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева Виктор Суходрев, американский журналист Грегори Файфер и другие.
Выставка «Гении в мастерских»
Дата: 17 февраля — 9 мая
Время: 11:00–19:45
Место: «Мультимедиа-арт-музей», улица Остоженка, дом 16
Работы французского фотографа Мишеля Сима покажут в «Мультимедиа-арт-музее». Серия «Гении в мастерских» запечатлела таких творческих деятелей, как Марсель Дюшан, Анри Матисс, Жорж Брак, Пабло Пикассо.
Сима был известен в артистических кругах Парижа, а также дружил с Пикассо и многими другими культовыми фигурами своего времени. Выставка пройдёт в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии — 2017».
День открытых дверей Школы акварели Сергея Андрияки
Дата: 18 февраля
Время: 11:00–17:00
Место: Школа акварели Сергея Андрияки, Гороховский переулок, дом 17, строение 1
Встречи с педагогическим коллективом, мастер-классы, пробные уроки — это и многое другое ждёт гостей Школы акварели Сергея Андрияки в день открытых дверей. Все желающие увидят лучшие работы народного художника и его учеников, а также послушают лекцию «Место Школы акварели Сергея Андрияки в истории акварельной живописи».
Андрияка получил известность благодаря своей уникальной методике преподавания искусства акварели для детей и взрослых. Она заключается в том, что художник-педагог одновременно с учениками работает над одним сюжетом. Таким образом, они вместе проходят все этапы — от карандашного наброска до законченного рисунка.
Отчётный концерт к 80-летию школы имени С.С. Прокофьева
Дата: 19 февраля
Время: 14:00–16:30
Место: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, улица Большая Никитская, дом 13
Ученики Московской городской детской музыкальной школы имени С.С. Прокофьева дадут концерт в Большом зале Московской консерватории. Здесь выступят симфонический, народный и духовой оркестры, четыре хора, инструментальные ансамбли.
Такие выступления давно стали традиционными, они проходят на знаменитой сцене вот уже более 50 лет. Нынешний концерт приурочат к 80-летнему юбилею одной из старейших музыкальных школ столицы.
Экскурсия по Культурному центру ЗИЛ
Дата: 21 февраля
Время: 19:00–20:30
Место: Культурный центр ЗИЛ, улица Восточная, дом 4, корпус 1
Во Всемирный день экскурсовода москвичей приглашают на прогулку по самому большому дворцу культуры в городе. Кандидат политических наук, член Союза краеведов России Денис Ромодин расскажет историю этого здания, построенного по проекту архитекторов Леонида, Виктора и Александра Весниных.