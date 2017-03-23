Выставку, посвящённую отречению от престола Николая II, представили в Тюмени
23.03.2017, 10:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева открылась электронная выставка «Исторические потрясения начала XX века: отречение от престола Николая II».
Отречение Николая II от престола, состоявшееся 2 марта 1917 года, не только завершило период очередного царствования, но и открыло врата новому миру, страшному и беспощадному. В его кровавом водовороте, уничтожившем династию, правившую на протяжении трёх веков, суждено было погибнуть всем жизненным устоям, сложившимся за тысячелетнюю историю России.
В книге П.Е. Щеголева «Последний рейс Николая Второго» опубликованы воспоминания очевидца Февральской и Октябрьской революций 1917 года. В книге почти с документальной точностью воспроизводятся события нескольких последних дней правления императора Николая II, изменивших судьбу страны в XX столетии.
К числу лживых мифов, по мнению П.В. Мультатули, автора книги «Николай II: отречение, которого не было», принадлежит утверждение, что 2 марта 1917 года император Николай II отрекся от царского престола. Это утверждение воспринимается как аксиома с марта 1917 года. В своей новой книге П. Мультатули на основе архивных материалов подробно рассматривает обстоятельства «отречения».
Отречение Николая II от престола, состоявшееся 2 марта 1917 года, не только завершило период очередного царствования, но и открыло врата новому миру, страшному и беспощадному. В его кровавом водовороте, уничтожившем династию, правившую на протяжении трёх веков, суждено было погибнуть всем жизненным устоям, сложившимся за тысячелетнюю историю России.
В книге П.Е. Щеголева «Последний рейс Николая Второго» опубликованы воспоминания очевидца Февральской и Октябрьской революций 1917 года. В книге почти с документальной точностью воспроизводятся события нескольких последних дней правления императора Николая II, изменивших судьбу страны в XX столетии.
К числу лживых мифов, по мнению П.В. Мультатули, автора книги «Николай II: отречение, которого не было», принадлежит утверждение, что 2 марта 1917 года император Николай II отрекся от царского престола. Это утверждение воспринимается как аксиома с марта 1917 года. В своей новой книге П. Мультатули на основе архивных материалов подробно рассматривает обстоятельства «отречения».