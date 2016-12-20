Выставочный проект "Сказки Андерсена" представляет в Москве иллюстрации к сказкам писателя
20.12.2016, 12:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 20 декабря 2016 года Музей Анатолия Зверева (Музей АЗ) представляет новый выставочный проект «Сказки Андерсена». В основу экспозиции легли иллюстрации Анатолия Зверева к четырём сказкам Ганса-Христиана Андерсена - «Соловей», «Дикие лебеди», «Русалочка» и «Новое платье короля».
Этот цикл иллюстраций художник создал в 1961 году по просьбе известного хореографа и балетмейстера Александра Румнева. Рисунки долгие годы хранились в Российском государственном архиве литературы и искусства. В 2013 году Издательским проектом Музея АЗ была выпущена книга «Зверев рисует сказки Андерсена», в которую вошли знаменитые сказки с новыми, «зверевскими» иллюстрациями. Публикация доселе неизвестных рисунков Анатолия Зверева стала значительным событием в истории русской книжной графики. Альбом получил диплом за лучший книжный дизайн на Международной ярмарке NONFICTION в 2013 году.
Экспозиция «Сказки Андерсена» развернулась на трёх этажах музея. По сложившейся традиции этот проект Музей АЗ адресует семейной и детской аудитории. В дни Новогодних праздников и на протяжении работы выставки будут проходить специальные детские праздничные программы и экскурсии. В рамках проекта состоится цикл авторских лекций ведущих специалистов по творчеству Андерсена и истории книжной иллюстрации, а также музыкальные и поэтические вечера.
Этот цикл иллюстраций художник создал в 1961 году по просьбе известного хореографа и балетмейстера Александра Румнева. Рисунки долгие годы хранились в Российском государственном архиве литературы и искусства. В 2013 году Издательским проектом Музея АЗ была выпущена книга «Зверев рисует сказки Андерсена», в которую вошли знаменитые сказки с новыми, «зверевскими» иллюстрациями. Публикация доселе неизвестных рисунков Анатолия Зверева стала значительным событием в истории русской книжной графики. Альбом получил диплом за лучший книжный дизайн на Международной ярмарке NONFICTION в 2013 году.
Экспозиция «Сказки Андерсена» развернулась на трёх этажах музея. По сложившейся традиции этот проект Музей АЗ адресует семейной и детской аудитории. В дни Новогодних праздников и на протяжении работы выставки будут проходить специальные детские праздничные программы и экскурсии. В рамках проекта состоится цикл авторских лекций ведущих специалистов по творчеству Андерсена и истории книжной иллюстрации, а также музыкальные и поэтические вечера.