Выставочный проект "Золотые монеты в истории династии Романовых" представят в Музеях Московского Кремля
21.02.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Музеи Московского Кремля и Международный нумизматический клуб с 21 февраля 2017 года представляют совместный выставочный проект, посвящённый золотым монетам в истории династии Романовых. Являясь элементами важнейших церемоний, олицетворяя богатство и благотворительность царской семьи, золотые монеты широко использовались в дворцовом обиходе. Первый раздел выставки рассказывает о роли золотых монет в быту царской семьи.
Во втором разделе выставки экспонируются золотые монеты, которые исполняли роль царских пожалований. В России с середины XVI в. такие монеты стали особой формой «государева пожалованья» за ратные подвиги. В этом разделе представлена уникальная монета из собрания Музеев Кремля времени правления царя Михаила Фёдоровича в серебряной оправе, на которой выгравирована надпись о награждении стольника В. Фефилатьева. На сегодня это наиболее ранний известный случай превращения московского золотого в именную датированную награду. В начале XVIII века награждение за ратные подвиги золотыми и позолоченными монетами сменяется награждениями медалями и орденами. Этот переходный период отражают представленные на выставке жалованные монетовидные награды 1702 года с изображением Петра I.
Третий раздел выставки, посвящённый золотым императорским монетам в денежном обращении, раскрывает не только историю обращения золотых монет в России в XVIII – начале ХХ века, но и предлагает посетителю познакомиться с самой историей династии Романовых — порядком наследования, династическими переворотами, геральдикой и символикой, сменой стилей в искусстве и многими другими важными историческими событиями.
Во втором разделе выставки экспонируются золотые монеты, которые исполняли роль царских пожалований. В России с середины XVI в. такие монеты стали особой формой «государева пожалованья» за ратные подвиги. В этом разделе представлена уникальная монета из собрания Музеев Кремля времени правления царя Михаила Фёдоровича в серебряной оправе, на которой выгравирована надпись о награждении стольника В. Фефилатьева. На сегодня это наиболее ранний известный случай превращения московского золотого в именную датированную награду. В начале XVIII века награждение за ратные подвиги золотыми и позолоченными монетами сменяется награждениями медалями и орденами. Этот переходный период отражают представленные на выставке жалованные монетовидные награды 1702 года с изображением Петра I.
Третий раздел выставки, посвящённый золотым императорским монетам в денежном обращении, раскрывает не только историю обращения золотых монет в России в XVIII – начале ХХ века, но и предлагает посетителю познакомиться с самой историей династии Романовых — порядком наследования, династическими переворотами, геральдикой и символикой, сменой стилей в искусстве и многими другими важными историческими событиями.