XХ Волошинские чтения открываются в Крыму

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. XХ Волошинские чтения к 140-летию со дня рождения М. Волошина проводятся 23-29 мая 2017 г. в Коктебеле (Республика Крым), в Доме-музее поэта.



Начало Волошинским чтениям, которые стали уже традиционным событием культурной жизни, было положено в 1977 году в ознаменование 100-летия со дня рождения Максимилиана Волошина. С конца 1990-х гг. Волошинские чтения проводятся в Доме-музее М. А. Волошина регулярно и собирают учёных из разных стран. Современный формат чтений значительно расширился, появились новые направления и формы работы, получил развитие молодёжный семинар. Специальные мероприятия проводятся к знаменательным и памятным датам.



В этом году прежде всего актуальны темы 125-летия со дня рождения М. И. Цветаевой и К. Г. Паустовского, Года экологии в России. К 140-летию М. А. Волошина подготовлены вечер и выставка «От Дома Поэта к Дому творчества», поднимающая проблему сохранения Коктебеля как места памяти целой эпохи русской культуры. Эта проблема обусловила тему научной конференции «Крымский текст Серебряного века». Значительным событием станет Крымская музеологическая школа. По итогам Волошинских чтений издаются сборники научных материалов.

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