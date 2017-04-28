XIV Международный фестиваль "Москва встречает друзей" стартует 29 мая
28.04.2017, 17:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. C 29 мая по 9 июня 2017 г. в Москве состоится XIV Международный фестиваль «Москва встречает друзей» - самый масштабный проект Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Ежегодно с 2004 года на лучших концертных площадках Москвы и Подмосковья, городов России посланники из разных регионов России, СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья: солисты-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры и дирижёры представляют своё искусство. XIV фестиваль посвящён Году экологии в России.
Более 1500 талантливых детей из 50 регионов России и 38 стран мира примут участие в концертах, которые будут проходить каждый день на разных сценах – в Светлановском зале ММДМ, Государственном академическом Большом театре России, Концертном зале имени П.И. Чайковского, ДМШ имени Д.Д. Шостаковича, Международном центре Рерихов, Концертном зале дворца царя Алексея Михайловича «Театральная Хоромина», ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Итальянский дворик), Большом зале Новой сцены Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Музее-квартире С. Рихтера, Музее русского импрессионизма, Актовом зале Дома учёных, Англиканской церкви Святого Андрея, Культурном центре «ЗИЛ», Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), ЛРНЦ Русское поле ФГБУ ФНКЦ ДГОИ имени Д. Рогачева Минздрава России.
Откроется фестиваль 29 мая на сцене Светлановского зала Дома музыки. Юные дарования из России, Армении, Узбекистана, Испании, Мексики, Китая выступят в сопровождении прославленного коллектива «Виртуозы Москвы» под управлением маэстро Владимира Спивакова. В этот же день состоится выставка в фойе Светлановского зала работ юных художников.
Масштабная программа продолжится и на других концертных и выставочных площадках Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга и Твери.
В рамках фестиваля будут представлены художественные работы более 360 юных художников-участников фестиваля из 11 стран мира и регионов России.
В дни фестиваля стипендиаты фонда получат в дар скрипку мастера Алан Карбонара и другие инструменты, а также музыкальные аксессуары так необходимые юным музыкантам.
Дети смогут посетить Музей современного искусства «Гараж» и посмотреть там замечательные выставки, а также для участников фестиваля будет организована большая культурная программа по лучшим театральным залам города.
Одним из важных эмоциональных моментов в череде событий фестиваля станет вручение премии «Милосердие» - за служение идеалам гуманизма. Лауреатом премии станет Наина Иосифовна Ельцина. Вручение премии состоится на Торжественном открытии фестиваля 29 мая в ММДМ.
На XIV фестиваль «Москва встречает друзей» было подано рекордное количество заявок, более 780, из всех регионов России и стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Кроме экспертного отбора участников в Москве, прошли также выездные региональные отборы.
В рамках фестиваля проведут свои мастер-классы известные музыканты из Финляндии, Израиля, России, Румынии.
Фестиваль создан и организован фондом Владимира Спивакова при участии Правительства Москвы и Департамента культуры г. Москвы, Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел, Организации Объединённых Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российского военно-исторического общества. В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства.
Работа фонда по организации фестиваля «Москва встречает друзей» в 2012 году была отмечена Президентом РФ Владимиром Путиным Государственной премией РФ за гуманитарную деятельность, а в 2013 премией Правительства Москвы. «Фестиваль стал одним из значимых и перспективных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Такое плодотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверия и взаимопонимания между народами», - так отзывался президент России о фестивале.
Вручение премии «Милосердие» состоится в четвёртый раз. Решение об учреждении премии было принято в юбилейном для фонда 2014 году (год создания МБФ В.Спивакова – 1994-й), а лауреатами первых лет стали Евгений Миронов, Леонид Рошаль, Борис Минц, Михаил Куснирович и Мария Морозова. В этом году Совет фонда под руководством Владимира Спивакова проголосовал за присуждение премии «Милосердие» Наине Иосифовне Ельциной.
В «День защиты детей» 1 июня 2017 года будет представлена яркая программа фестиваля.
В Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького состоится традиционный «Карнавал детского счастья», в Большом зале Новой сцены Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко» пройдёт концерт участников фестиваля, совместно с Международным фондом культуры и науки «Гармония», пройдёт Гала-концерт, посвящённый Дню защиты детей «Антинаркотическая олимпиада» в Светлановском зале ММДМ.
Завершится XIV Международный фестиваль «Москва встречает друзей» Торжественным концертом-закрытием фестиваля в Концертном зале им.П.И. Чайковского 9 июня.
Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова создан в 1994 году с целью поддержки талантливых и малообеспеченных детей в различных областях искусства за это время фонд стал крупнейшей благотворительной организацией работающей в области культуры. Он оказал финансовую поддержку через выплату прямых стипендий тысячам юных талантов и предоставил возможность обучения в лучших музыкальных ВУЗах мира детям из регионов России и СНГ. Фонд организовал сотни культурных акций и фестивалей на лучших концертных и выставочных площадках, предоставив возможность для выступления своим стипендиатам. Ежегодно на лучших сценах России выступают около двух тысяч юных талантов со всего мира. Фонд передал в дар более 800 музыкальных инструментов и оплатил более ста тридцати сложнейших операций и последующую реабилитацию для стипендиатов фонда, Более 1000 детей прошли медицинское обследование, была оказана помощь в оформлении медицинских страховок.
Уже несколько поколений звёзд классической музыки XXI века с гордостью пишут о себе «стипендиат фонда Владимира Спивакова», а имя Фонда стало символом культуры и благотворительности в России.
География участников фестиваля. Города России:
Алушта, Альметьевск (Республика Татарстан), Барнаул, Владимир, Волгоград, Грозный (Чеченская Республика), Донской (Тульская область), Еманжелинск, Зеленоград (Московская область), Жердевка, Ивантеевка, Великий Устюг, Казань, Калининград, Калуга, Клин, Коломна, Кондрово (Калужская область), Кострома, Красноярск, Кстово (Нижегородская область), станица Кущевская (Краснодарский край), Керчь, Курск, Липецк, Минеральные Воды, Москва, Нефтекамск, Нижний Новгород, Новоалтайск, Новокузнецк, Новосибирск, сп. Новожизненское(Волгоградская область), Ногинск, Нурлат, Омск, Орёл, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Раменское (Московская область), Реутов, Салават, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Сергиев-Посад, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Тула, Тында, Тюмень, Уссурийск, Уфа, Феодосия, Ялта, Химки, Черкесск (Республика Карачаево-Черкессия), Чехов, Щекино, Элиста (Республика Калмыкия), Южно-Сахалинск, Ярославль.
Страны-участники:
Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Италия, Иран, Испания, Казахстан, Киргизия, Китай, Корея, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Узбекистан, Украина, Швейцария, Швеция, Шотландия, Эстония, Япония.
Расписание фестиваля
29 мая, понедельник, 19.00
Торжественное Открытие фестиваля
Светлановский зал Московского международного Дома музыки
Концерт и выставка художественных работ участников фестиваля
Адрес: Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8
29 мая, понедельник, 15.00
Киноконцертный зал «Панорама»
(при содействии Санкт-Петербургского отделения МБФ В. Спивакова)
Концерт участников фестиваля
Адрес: Тверь, Смоленский пер, 29
30 мая, вторник, 18.00
ДМШ им. Д.Д. Шостаковича
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Ул. Аллея Жемчуговой, 1б.
30 мая, вторник, 18.30
Международный центр Рерихов
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, М. Знаменский пер., 3/5
31 мая, среда, 16.00
Музей-заповедник «Коломенское»
Концертный зал дворца царя Алексея Михайловича «Театральная Хоромина»
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, проспект Андропова, дом 39
31 мая, среда, 18.00
ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова
Программа «Волшебный блеск рояля»
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, ул. Новогиреевская, дом 58
31 мая, среда, 19.00
Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина (Итальянский дворик)
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, ул. Волхонка, 12
1 июня, четверг, 17.00
Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького
«Карнавал детского счастья»,
Посвящается Международному дню защиты детей
Адрес: Москва, ул. Крымский Вал, 9
1 июня, четверг, 19.00
Большой зал Новой сцены Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко»
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, набережная Тараса Шевченко, д.29
1 июня, четверг, 19.00
Светлановский зал Московского Международного Дома Музыки
Гала-концерт, посвященный Дню защиты детей «Антинаркотическая олимпиада»
Совместно с Международным фондом культуры и науки «Гармония»
Адрес: Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8
2 июня, пятница, 17.00
Музей-квартира С. Рихтера
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, ул. Большая Бронная, д. 2/6, кв. 58
2 июня, пятница, 19.00
Большой театр России (Бетховенский зал)
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Театральная площадь, д.1
3 июня, суббота, 15.00
Музей русского импрессионизма
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, дом15, строение 11
4 июня, воскресенье, 12.00
Актовый зал Дома учёных
Концерт участников фестиваля
Адрес: Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка,
Институтский проспект, д.7
4 июня, воскресенье, 13.00
«Градский Холл»
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Коровий Вал, дом 3, строение 1
4 июня, воскресенье, 14.00
Музейно-выставочный комплекс Школы акварели Сергея Андрияки
Концерт участников фестиваля
Адрес: г. Москва, Гороховский переулок, д.17
5 июня, понедельник, 19.30
Англиканская церковь Святого Андрея
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Вознесенский пер., 8
5 июня, понедельник, 20.00
Культурный центр «ЗИЛ»
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Восточная улица, 4к1
6 июня, вторник, 14.30
ЛРНЦ Русское поле ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Минздрава России (при содействии Благотворительного фонда Константина Хабенского)
Концерт участников фестиваля
Адрес: Московская обл., Чеховский р-н, Гришенки дер.
9 июня, пятница, 19.00
Торжественное закрытие фестиваля
Концертный зал имени П.И. Чайковского
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, ул. Тверская 31/4
Более 1500 талантливых детей из 50 регионов России и 38 стран мира примут участие в концертах, которые будут проходить каждый день на разных сценах – в Светлановском зале ММДМ, Государственном академическом Большом театре России, Концертном зале имени П.И. Чайковского, ДМШ имени Д.Д. Шостаковича, Международном центре Рерихов, Концертном зале дворца царя Алексея Михайловича «Театральная Хоромина», ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Итальянский дворик), Большом зале Новой сцены Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Музее-квартире С. Рихтера, Музее русского импрессионизма, Актовом зале Дома учёных, Англиканской церкви Святого Андрея, Культурном центре «ЗИЛ», Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), ЛРНЦ Русское поле ФГБУ ФНКЦ ДГОИ имени Д. Рогачева Минздрава России.
Откроется фестиваль 29 мая на сцене Светлановского зала Дома музыки. Юные дарования из России, Армении, Узбекистана, Испании, Мексики, Китая выступят в сопровождении прославленного коллектива «Виртуозы Москвы» под управлением маэстро Владимира Спивакова. В этот же день состоится выставка в фойе Светлановского зала работ юных художников.
Масштабная программа продолжится и на других концертных и выставочных площадках Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга и Твери.
В рамках фестиваля будут представлены художественные работы более 360 юных художников-участников фестиваля из 11 стран мира и регионов России.
В дни фестиваля стипендиаты фонда получат в дар скрипку мастера Алан Карбонара и другие инструменты, а также музыкальные аксессуары так необходимые юным музыкантам.
Дети смогут посетить Музей современного искусства «Гараж» и посмотреть там замечательные выставки, а также для участников фестиваля будет организована большая культурная программа по лучшим театральным залам города.
Одним из важных эмоциональных моментов в череде событий фестиваля станет вручение премии «Милосердие» - за служение идеалам гуманизма. Лауреатом премии станет Наина Иосифовна Ельцина. Вручение премии состоится на Торжественном открытии фестиваля 29 мая в ММДМ.
На XIV фестиваль «Москва встречает друзей» было подано рекордное количество заявок, более 780, из всех регионов России и стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Кроме экспертного отбора участников в Москве, прошли также выездные региональные отборы.
В рамках фестиваля проведут свои мастер-классы известные музыканты из Финляндии, Израиля, России, Румынии.
Фестиваль создан и организован фондом Владимира Спивакова при участии Правительства Москвы и Департамента культуры г. Москвы, Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел, Организации Объединённых Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российского военно-исторического общества. В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства.
Работа фонда по организации фестиваля «Москва встречает друзей» в 2012 году была отмечена Президентом РФ Владимиром Путиным Государственной премией РФ за гуманитарную деятельность, а в 2013 премией Правительства Москвы. «Фестиваль стал одним из значимых и перспективных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Такое плодотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверия и взаимопонимания между народами», - так отзывался президент России о фестивале.
Вручение премии «Милосердие» состоится в четвёртый раз. Решение об учреждении премии было принято в юбилейном для фонда 2014 году (год создания МБФ В.Спивакова – 1994-й), а лауреатами первых лет стали Евгений Миронов, Леонид Рошаль, Борис Минц, Михаил Куснирович и Мария Морозова. В этом году Совет фонда под руководством Владимира Спивакова проголосовал за присуждение премии «Милосердие» Наине Иосифовне Ельциной.
В «День защиты детей» 1 июня 2017 года будет представлена яркая программа фестиваля.
В Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького состоится традиционный «Карнавал детского счастья», в Большом зале Новой сцены Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко» пройдёт концерт участников фестиваля, совместно с Международным фондом культуры и науки «Гармония», пройдёт Гала-концерт, посвящённый Дню защиты детей «Антинаркотическая олимпиада» в Светлановском зале ММДМ.
Завершится XIV Международный фестиваль «Москва встречает друзей» Торжественным концертом-закрытием фестиваля в Концертном зале им.П.И. Чайковского 9 июня.
Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова создан в 1994 году с целью поддержки талантливых и малообеспеченных детей в различных областях искусства за это время фонд стал крупнейшей благотворительной организацией работающей в области культуры. Он оказал финансовую поддержку через выплату прямых стипендий тысячам юных талантов и предоставил возможность обучения в лучших музыкальных ВУЗах мира детям из регионов России и СНГ. Фонд организовал сотни культурных акций и фестивалей на лучших концертных и выставочных площадках, предоставив возможность для выступления своим стипендиатам. Ежегодно на лучших сценах России выступают около двух тысяч юных талантов со всего мира. Фонд передал в дар более 800 музыкальных инструментов и оплатил более ста тридцати сложнейших операций и последующую реабилитацию для стипендиатов фонда, Более 1000 детей прошли медицинское обследование, была оказана помощь в оформлении медицинских страховок.
Уже несколько поколений звёзд классической музыки XXI века с гордостью пишут о себе «стипендиат фонда Владимира Спивакова», а имя Фонда стало символом культуры и благотворительности в России.
География участников фестиваля. Города России:
Алушта, Альметьевск (Республика Татарстан), Барнаул, Владимир, Волгоград, Грозный (Чеченская Республика), Донской (Тульская область), Еманжелинск, Зеленоград (Московская область), Жердевка, Ивантеевка, Великий Устюг, Казань, Калининград, Калуга, Клин, Коломна, Кондрово (Калужская область), Кострома, Красноярск, Кстово (Нижегородская область), станица Кущевская (Краснодарский край), Керчь, Курск, Липецк, Минеральные Воды, Москва, Нефтекамск, Нижний Новгород, Новоалтайск, Новокузнецк, Новосибирск, сп. Новожизненское(Волгоградская область), Ногинск, Нурлат, Омск, Орёл, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Раменское (Московская область), Реутов, Салават, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Сергиев-Посад, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Тула, Тында, Тюмень, Уссурийск, Уфа, Феодосия, Ялта, Химки, Черкесск (Республика Карачаево-Черкессия), Чехов, Щекино, Элиста (Республика Калмыкия), Южно-Сахалинск, Ярославль.
Страны-участники:
Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Италия, Иран, Испания, Казахстан, Киргизия, Китай, Корея, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Узбекистан, Украина, Швейцария, Швеция, Шотландия, Эстония, Япония.
Расписание фестиваля
29 мая, понедельник, 19.00
Торжественное Открытие фестиваля
Светлановский зал Московского международного Дома музыки
Концерт и выставка художественных работ участников фестиваля
Адрес: Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8
29 мая, понедельник, 15.00
Киноконцертный зал «Панорама»
(при содействии Санкт-Петербургского отделения МБФ В. Спивакова)
Концерт участников фестиваля
Адрес: Тверь, Смоленский пер, 29
30 мая, вторник, 18.00
ДМШ им. Д.Д. Шостаковича
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Ул. Аллея Жемчуговой, 1б.
30 мая, вторник, 18.30
Международный центр Рерихов
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, М. Знаменский пер., 3/5
31 мая, среда, 16.00
Музей-заповедник «Коломенское»
Концертный зал дворца царя Алексея Михайловича «Театральная Хоромина»
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, проспект Андропова, дом 39
31 мая, среда, 18.00
ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова
Программа «Волшебный блеск рояля»
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, ул. Новогиреевская, дом 58
31 мая, среда, 19.00
Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина (Итальянский дворик)
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, ул. Волхонка, 12
1 июня, четверг, 17.00
Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького
«Карнавал детского счастья»,
Посвящается Международному дню защиты детей
Адрес: Москва, ул. Крымский Вал, 9
1 июня, четверг, 19.00
Большой зал Новой сцены Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко»
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, набережная Тараса Шевченко, д.29
1 июня, четверг, 19.00
Светлановский зал Московского Международного Дома Музыки
Гала-концерт, посвященный Дню защиты детей «Антинаркотическая олимпиада»
Совместно с Международным фондом культуры и науки «Гармония»
Адрес: Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8
2 июня, пятница, 17.00
Музей-квартира С. Рихтера
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, ул. Большая Бронная, д. 2/6, кв. 58
2 июня, пятница, 19.00
Большой театр России (Бетховенский зал)
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Театральная площадь, д.1
3 июня, суббота, 15.00
Музей русского импрессионизма
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, дом15, строение 11
4 июня, воскресенье, 12.00
Актовый зал Дома учёных
Концерт участников фестиваля
Адрес: Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка,
Институтский проспект, д.7
4 июня, воскресенье, 13.00
«Градский Холл»
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Коровий Вал, дом 3, строение 1
4 июня, воскресенье, 14.00
Музейно-выставочный комплекс Школы акварели Сергея Андрияки
Концерт участников фестиваля
Адрес: г. Москва, Гороховский переулок, д.17
5 июня, понедельник, 19.30
Англиканская церковь Святого Андрея
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Вознесенский пер., 8
5 июня, понедельник, 20.00
Культурный центр «ЗИЛ»
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, Восточная улица, 4к1
6 июня, вторник, 14.30
ЛРНЦ Русское поле ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Минздрава России (при содействии Благотворительного фонда Константина Хабенского)
Концерт участников фестиваля
Адрес: Московская обл., Чеховский р-н, Гришенки дер.
9 июня, пятница, 19.00
Торжественное закрытие фестиваля
Концертный зал имени П.И. Чайковского
Концерт участников фестиваля
Адрес: Москва, ул. Тверская 31/4