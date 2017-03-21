XIV Неделя Германии пройдёт в Санкт-Петербурге
21.03.2017, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Санкт-Петербурге пройдёт XIV Неделя Германии. 6 апреля 2017 года под сводами Петрикирхе, в самом сердце исторического центра Северной столицы, студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова представят итог российско-германского творческого проекта по интерпретации духовных и светских кантат великого лейпцигского кантора - Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучат три разнохарактерные кантаты: «Кофейная», «Геркулес на распутье » и «Господь – твердыня наша». Концерт проходит в рамках XIV Недели Германии в Санкт-Петербурге.
С 29 марта по 6 апреля 2017 года студенты Санкт-Петербургской Консерватории, - вокалисты, хоровые дирижёры и инструменталисты, - под руководством немецких специалистов в области барочной музыки погрузятся в богатейший мир кантат Баха. Этот многомерный музыкальный универсум, неизменно привлекает к себе внимание профессионалов и публики. В нём сокрыты не только философские вопросы бытия и жизненного пути человека - многие сочинения носят чисто светский характер и пронизаны самобытным юмором.
Под руководством опытных и взыскательных наставников молодым музыкантам предстоит овладеть многочисленными премудростями аутентичного исполнения баховского наследия. Не менее важен и языковой аспект – все три кантаты будут исполнены на языке оригинала. Можно предположить, что в процессе творческого взаимодействия возникнут новые интересные трактовки и созвучное нашему времени прочтение гениальных партитур и сложившихся сюжетов. Подобная инициатива принадлежит немецкому благотворительному Фонду Гартов, который на протяжении 25 лет активно содействует сотрудничеству между Россией и Германией в сфере культуры, и является давним партнером Санкт-Петербургской консерватории. Проект направлен на дальнейшее развитие в сфере молодёжного студенческого обмена и культурного сотрудничества между двумя странами.
Особую значимость проекту придают два юбилея: 60-летие партнёрства Гамбурга и Санкт-Петербурга и 25-летие деятельности Фонда Гартов в Северной столице.
Художественный руководитель и дирижёр: Марк Франкович (Германия);
Сценическое воплощение, вокальная подготовка солистов: Мартина Рюпинг (Германия);
Клавесин, вокальная подготовка солистов: Сабина Эрдманн (Германия);
Хор студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории;
Художественный руководитель – народный артист РФ, профессор Валерий Успенский;
Камерный оркестр студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории. Художественный руководитель – заслуженный артист РФ Аркадий Штейнлухт.
Солисты: студенты Санкт-Петербургской консерватории.
С 29 марта по 6 апреля 2017 года студенты Санкт-Петербургской Консерватории, - вокалисты, хоровые дирижёры и инструменталисты, - под руководством немецких специалистов в области барочной музыки погрузятся в богатейший мир кантат Баха. Этот многомерный музыкальный универсум, неизменно привлекает к себе внимание профессионалов и публики. В нём сокрыты не только философские вопросы бытия и жизненного пути человека - многие сочинения носят чисто светский характер и пронизаны самобытным юмором.
Под руководством опытных и взыскательных наставников молодым музыкантам предстоит овладеть многочисленными премудростями аутентичного исполнения баховского наследия. Не менее важен и языковой аспект – все три кантаты будут исполнены на языке оригинала. Можно предположить, что в процессе творческого взаимодействия возникнут новые интересные трактовки и созвучное нашему времени прочтение гениальных партитур и сложившихся сюжетов. Подобная инициатива принадлежит немецкому благотворительному Фонду Гартов, который на протяжении 25 лет активно содействует сотрудничеству между Россией и Германией в сфере культуры, и является давним партнером Санкт-Петербургской консерватории. Проект направлен на дальнейшее развитие в сфере молодёжного студенческого обмена и культурного сотрудничества между двумя странами.
Особую значимость проекту придают два юбилея: 60-летие партнёрства Гамбурга и Санкт-Петербурга и 25-летие деятельности Фонда Гартов в Северной столице.
Художественный руководитель и дирижёр: Марк Франкович (Германия);
Сценическое воплощение, вокальная подготовка солистов: Мартина Рюпинг (Германия);
Клавесин, вокальная подготовка солистов: Сабина Эрдманн (Германия);
Хор студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории;
Художественный руководитель – народный артист РФ, профессор Валерий Успенский;
Камерный оркестр студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории. Художественный руководитель – заслуженный артист РФ Аркадий Штейнлухт.
Солисты: студенты Санкт-Петербургской консерватории.