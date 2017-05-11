ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11-13 мая 2017 года в Таганроге проводится XI Чеховский книжный фестиваль.

Это масштабный социокультурный проект на Донской земле, который ежегодно с 2007 года объединяет большое количество разнообразных акций, направленных на решение важных гуманитарных задач в области поддержки и развития чтения, литературы, книжной культуры и образования.

На Фестиваль из года в год для участия в обширной культурно-просветительской программе приезжают известные писатели, артисты, культурологи, литературоведы, специалисты книжной и библиотечной отраслей. За годы существования Фестиваль приобрёл всероссийскую значимость.

Всего на 40 площадках Фестиваля пройдёт около 50 мероприятий для детей и взрослых, среди которых творческие встречи, лекции, мастер-классы, дискуссии, поэтический марафон и многое другое.