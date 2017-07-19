XI Международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей" пройдёт с 6 по 27 августа в Москве
19.07.2017, 16:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Август — время звездопадов, прохладных летних вечеров, спелых арбузов и винограда, душевных разговоров за чашкой травяного чая… Это месяц, когда самый разгар сезона — с его суетой, поездками, шумными улицами — уже позади, когда наступает пора спокойных, размеренных дней, насыщенных терпким, медово-брусничным вкусом уходящего лета. Для Московской консерватории август стал одним из самых знаковых месяцев одиннадцать лет назад, когда Научно-творческий центр "Музыкальные культуры мира" впервые собрал своих друзей-музыкантов из самых разных уголков планеты, для того чтобы провести фестиваль, который так и назывался: "Собираем друзей". И вот уже на протяжении стольких лет эта традиция остаётся незыблемой.
Не случайна и эмблема фестиваля — картинка с изображением исполнителей неведомого обрядового танца, вышитых на старинном деревенском полотенце. Вглядитесь в сосредоточенно-увлечённые лица этих символических человечков, такие разные и такие похожие: все эти люди ведóмы некой великой целью, объединяющей Человека и Вселенную. И может быть, цель эта — показать, что музыка способна сотворить чудо, объединив народы и нации, страны и континенты, людей с разной внешностью, верой, культурой и языком. В этом заключается невероятная сила, которая, объединяясь с Природой, творит настоящее волшебство: она проникает в самое сердце каждого, кто соприкоснётся с ней, открывает ему доступ к самому сокровенному — ко всем потайным дверям души — и рождает Человека.
В этом году наших друзей, гостей и всех, кто желает присоединиться к фестивалю, гостеприимно встречает Концертный зал имени И. К. Архиповой, расположенный прямо напротив Малого зала консерватории, на другой стороне Большой Никитской улицы. Кстати, в дни концертов можно погрузиться не только в музыкальную среду разных народов и стран, но и заодно отведать национальные блюда представляемых культур в буфете концертного зала.
XI Международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей" предлагает своим слушателям четырнадцать разнообразных концертов. Скрипичные сонаты Моцарта, Брамса и Франка в исполнении молодых "звёзд" Испании и России Аны-Марии Бадиа-Никифоровой и Александра Шайкина (6 августа) устанавливают высокий стандарт программ европейской классики, составляющих основу фестиваля. При этом форматы и концепции концертов данного сегмента различны: здесь и сольные выступления пианистов (Бруно-Франческо Леоне, Италия, 10 августа; Людмила Духан, Россия, 25 августа), и фортепианный дуэт Дениса Чефанова и Виктора Лядова 23 августа, и российско-грузинская группа учителей (Наталия Трулль, Нино Катамадзе) и учеников (Саломе Модебадзе, Сандро Цикоридзе; 18 августа), и камерные дуэты (скрипка и фортепиано: Павел Минев, Болгария, Максим Кулагин, Россия, 24 августа; флейта и фортепиано: Халит Тургай, Лилиан Тонелла, Турция), и фортепианный квартет "Anno Domini", празднующий свой небольшой юбилей проектом с интересным видеорядом (27 августа). В это звуковое полотно, пронизанное романтическими идеалами европейской философии, причудливо вплетаются: изысканное очарование китайской классической музыки ("Капли белой росы", 9 августа); неповторимое своеобразие венгерской скрипки (17 августа); песни прекрасной Черногории, рождённые её таинственными пещерами и самой Адриатикой ("Благо Црне Горе", 16 августа); путешествие по "музыкальным страницам" Ближнего и Среднего Востока разных эпох ("От Константинополя до Стамбула", 15 августа); раритетная японская традиция театральной песни дзиута и танца дзиута-маи (19 августа).
Как и всегда, в программе фестиваля концерт учащихся Международной летней школы — удивительного проекта Московской консерватории, в рамках которого люди самых разных стран, возрастов и уровня подготовки знакомятся с опытными наставниками — известными консерваторскими профессорами, у которых получают немало ценных и мудрых советов (20 августа). Нетрудно заметить, что некоторые фестивальные вечера задуманы как интернациональные проекты (6, 15, 16, 18, 20, 24 августа), и эта черта для фестиваля показательна. Опыт прославленных мастеров, в сочетании с бурлящей молодой энергией и искренними исканиями начинающих музыкантов, порождают ту особую упоительную атмосферу, которой фестиваль "Собираем друзей" славится из года в год.
Не случайна и эмблема фестиваля — картинка с изображением исполнителей неведомого обрядового танца, вышитых на старинном деревенском полотенце. Вглядитесь в сосредоточенно-увлечённые лица этих символических человечков, такие разные и такие похожие: все эти люди ведóмы некой великой целью, объединяющей Человека и Вселенную. И может быть, цель эта — показать, что музыка способна сотворить чудо, объединив народы и нации, страны и континенты, людей с разной внешностью, верой, культурой и языком. В этом заключается невероятная сила, которая, объединяясь с Природой, творит настоящее волшебство: она проникает в самое сердце каждого, кто соприкоснётся с ней, открывает ему доступ к самому сокровенному — ко всем потайным дверям души — и рождает Человека.
В этом году наших друзей, гостей и всех, кто желает присоединиться к фестивалю, гостеприимно встречает Концертный зал имени И. К. Архиповой, расположенный прямо напротив Малого зала консерватории, на другой стороне Большой Никитской улицы. Кстати, в дни концертов можно погрузиться не только в музыкальную среду разных народов и стран, но и заодно отведать национальные блюда представляемых культур в буфете концертного зала.
XI Международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей" предлагает своим слушателям четырнадцать разнообразных концертов. Скрипичные сонаты Моцарта, Брамса и Франка в исполнении молодых "звёзд" Испании и России Аны-Марии Бадиа-Никифоровой и Александра Шайкина (6 августа) устанавливают высокий стандарт программ европейской классики, составляющих основу фестиваля. При этом форматы и концепции концертов данного сегмента различны: здесь и сольные выступления пианистов (Бруно-Франческо Леоне, Италия, 10 августа; Людмила Духан, Россия, 25 августа), и фортепианный дуэт Дениса Чефанова и Виктора Лядова 23 августа, и российско-грузинская группа учителей (Наталия Трулль, Нино Катамадзе) и учеников (Саломе Модебадзе, Сандро Цикоридзе; 18 августа), и камерные дуэты (скрипка и фортепиано: Павел Минев, Болгария, Максим Кулагин, Россия, 24 августа; флейта и фортепиано: Халит Тургай, Лилиан Тонелла, Турция), и фортепианный квартет "Anno Domini", празднующий свой небольшой юбилей проектом с интересным видеорядом (27 августа). В это звуковое полотно, пронизанное романтическими идеалами европейской философии, причудливо вплетаются: изысканное очарование китайской классической музыки ("Капли белой росы", 9 августа); неповторимое своеобразие венгерской скрипки (17 августа); песни прекрасной Черногории, рождённые её таинственными пещерами и самой Адриатикой ("Благо Црне Горе", 16 августа); путешествие по "музыкальным страницам" Ближнего и Среднего Востока разных эпох ("От Константинополя до Стамбула", 15 августа); раритетная японская традиция театральной песни дзиута и танца дзиута-маи (19 августа).
Как и всегда, в программе фестиваля концерт учащихся Международной летней школы — удивительного проекта Московской консерватории, в рамках которого люди самых разных стран, возрастов и уровня подготовки знакомятся с опытными наставниками — известными консерваторскими профессорами, у которых получают немало ценных и мудрых советов (20 августа). Нетрудно заметить, что некоторые фестивальные вечера задуманы как интернациональные проекты (6, 15, 16, 18, 20, 24 августа), и эта черта для фестиваля показательна. Опыт прославленных мастеров, в сочетании с бурлящей молодой энергией и искренними исканиями начинающих музыкантов, порождают ту особую упоительную атмосферу, которой фестиваль "Собираем друзей" славится из года в год.
Источник: МГК