XI фестиваль-конкурс "Народные мелодии" пройдёт в Казани
21.03.2017, 12:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Татарской филармонии проходят прослушивания конкурсантов XI фестиваля-конкурса "Народные мелодии".
В первый день творческого смотра жюри оценило выступления ансамблей из Казани, Донецка, Самары, Оренбурга, Уфы, Ижевска, Сызрани, Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Москвы, Екатеринбурга, села Есаулово Красноярского края, деревни Большой Карлыган Республики Марий Эл. Всего в Казань продемонстрировать своё мастерство игры на народных инструментах съехались около 1000 музыкантов (24 ансамблей и 16 оркестров).
Идейным вдохновителем праздника русской культуры и фольклора является руководитель одного из самых узнаваемых на территории России коллективов – государственного оркестра народных инструментов РТ, народный артист России, профессор Анатолий Шутиков. В состав жюри конкурса вошли известные деятели искусств, преподаватели ведущих музыкальных ВУЗов страны и лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
Первый день конкурса завершился концертом ансамблей Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан и объявлением победителей.
Дипломами лауреатов I степени награждены: ансамбль домристов «Пентатоника» из Донецка и квартет «13 струн» из Екатеринбурга.
Лауреаты III степени: дуэт баянистов из Ижевска; образцовый ансамбль русских народных инструментов «Искорка» из Сызрани; ансамбль традиционных инструментов «Памаш Шинча» из колледжа культуры и искусств Йошкар-Олы.
Сегодня завершающий день конкурсной части фестиваля – на сцене Татарской филармонии выступят 16 оркестров народных инструментов из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Казани, Ижевска, Екатеринбурга, Нижней Туры, Сызрани, Нижнекамска, Альметьевска, с. Бураево Республики Башкортостан; поселка Екатериновка Саратовской области.
Количество участников второго отборочного дня - 700 человек. Он также завершится концертом Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан. Солисты: народные артисты России - Шаукат Амиров (балалайка), Александр Цыганков (домра), Раджап Шайхутдинов (баян)
С 22 по 24 марта конкурс «Народные мелодии» продолжит фестиваль, в котором примут участие знаменитые коллективы и исполнители: Московский государственный академический театр танца «Гжель»; заслуженный артист России Даниил Спиваковский (г. Москва), народный вокал — Марина Корчагина (г. Москва), ансамбль русских народных инструментов «Русская рапсодия» (художественный руководитель — Евгений Волчков (г. Москва); Оркестр народных инструментов Республики Татарстан (Художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая, профессор Анатолий Шутиков), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас / г. Санкт-Петербург), Евгений Волчков (малая домра / г. Москва), Павел Лукоянов (гусли звончатые / г. Москва), Марина Корчагина (народный вокал / г. Москва) с программой «Народный балаган».
В первый день творческого смотра жюри оценило выступления ансамблей из Казани, Донецка, Самары, Оренбурга, Уфы, Ижевска, Сызрани, Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Москвы, Екатеринбурга, села Есаулово Красноярского края, деревни Большой Карлыган Республики Марий Эл. Всего в Казань продемонстрировать своё мастерство игры на народных инструментах съехались около 1000 музыкантов (24 ансамблей и 16 оркестров).
Идейным вдохновителем праздника русской культуры и фольклора является руководитель одного из самых узнаваемых на территории России коллективов – государственного оркестра народных инструментов РТ, народный артист России, профессор Анатолий Шутиков. В состав жюри конкурса вошли известные деятели искусств, преподаватели ведущих музыкальных ВУЗов страны и лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
Первый день конкурса завершился концертом ансамблей Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан и объявлением победителей.
Дипломами лауреатов I степени награждены: ансамбль домристов «Пентатоника» из Донецка и квартет «13 струн» из Екатеринбурга.
Лауреаты III степени: дуэт баянистов из Ижевска; образцовый ансамбль русских народных инструментов «Искорка» из Сызрани; ансамбль традиционных инструментов «Памаш Шинча» из колледжа культуры и искусств Йошкар-Олы.
Сегодня завершающий день конкурсной части фестиваля – на сцене Татарской филармонии выступят 16 оркестров народных инструментов из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Казани, Ижевска, Екатеринбурга, Нижней Туры, Сызрани, Нижнекамска, Альметьевска, с. Бураево Республики Башкортостан; поселка Екатериновка Саратовской области.
Количество участников второго отборочного дня - 700 человек. Он также завершится концертом Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан. Солисты: народные артисты России - Шаукат Амиров (балалайка), Александр Цыганков (домра), Раджап Шайхутдинов (баян)
С 22 по 24 марта конкурс «Народные мелодии» продолжит фестиваль, в котором примут участие знаменитые коллективы и исполнители: Московский государственный академический театр танца «Гжель»; заслуженный артист России Даниил Спиваковский (г. Москва), народный вокал — Марина Корчагина (г. Москва), ансамбль русских народных инструментов «Русская рапсодия» (художественный руководитель — Евгений Волчков (г. Москва); Оркестр народных инструментов Республики Татарстан (Художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая, профессор Анатолий Шутиков), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас / г. Санкт-Петербург), Евгений Волчков (малая домра / г. Москва), Павел Лукоянов (гусли звончатые / г. Москва), Марина Корчагина (народный вокал / г. Москва) с программой «Народный балаган».