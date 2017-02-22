XVII Московский Международный органный фестиваль пройдёт в МГК с 9 по 26 марта
22.02.2017, 16:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. XVII Московский Международный органный фестиваль приглашает любителей музыки на концерты в Малый зал и Концертный зал имени Н.Я. Мясковского Московской консерватории.
С 9 по 26 марта 2017 года состоится серия концертов, в которых акцент сделан на творчестве молодых музыкантов. 12 мартана сцену выйдет Детский ансамбль старинной музыки ДМШ имени А.Т. Гречанинова «FioriMusicali» под руководством Елены Киракосовой, 20 марта состоится концерт лауреатов III Международного конкурса «Юный органист», а 26 марта пройдет IIIтур и награждение лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов на лучшее сочинение для органа. Ну, а Открытие фестиваля отдано мэтру: 9 марта гость из Соединенных ШтатовНиколь Сименталь представит оригинальную программу из сочинений Мендельсона, Муффата, Баха, Вьерна, Росси, Хэмптона и Листа.
Николь Сименталь родилась 5 января 1987 года. Окончила бакалавриатУитон-колледжа (Иллинойс, классы К. Крамер, Е. Цимерман), после чего продолжила свое обучение в УниверситетеНотр-Дам (магистратура по специальности «Церковная музыка»). В настоящее время обучается в Школе музыки при Университете Индианы (класс К. Янга). Лауреат национальных и международных конкурсов. Николь Сименталь успешно сочетает концертную деятельность с работой помощника музыкального руководителя в Первой Христианской Церкви и концертмейстер в Католической церкви Св. Павла в Блумингтоне (Индиана).
Расписание концертов XVII Московского Международного органного фестиваля 9 – 26 марта 2017
9 марта, Четверг
19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ
Николь СИМЕНТАЛЬ (орган), США
В программе:
Мендельсон – Соната №4 си-бемоль мажор, соч. 65
Муффат – Пассакалия соль минор
Бах – Прелюдия и фуга ми минор, BWV 548
Вьерн – Симфония №2, соч. 20. I часть
Росси – ToccataSettima
Хэмптон – Колыбельная из Сюиты №2
Лист – Фантазия и фуга на хорал «Adnos, adsalutaremundam»
12 марта, Воскресенье
14.00 КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ Н.Я. МЯСКОВСКОГО
Музыка в старинном стиле
Детский ансамбль старинной музыки
ДМШ имени А.Т. Гречанинова
«FioriMusicali»
Руководитель – Елена КИРАКОСОВА
Учащиеся класса органа преподавателя А.Е. Максимовой
В программе: Бах, Бенда, Букстехуде, Верачини, Рейнбергер, Перголези, Шнитке.
16 марта, Четверг
19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ
Анастасия ЧЕРТОК (орган)
В концерте принимают участие –
Анна КАБАШНАЯ (скрипка)
Сергей ОМЕЛЬЧЕНКО (труба)
Наталья МУРАДЫМОВА (сопрано)
Дмитрий КОНДРАТКОВ (баритон)
В программе: Бах, Вивальди, Гендель, Тартини, Босси, Рейнбергер.
20 марта, Понедельник
19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ
Концерт лауреатов III Международного конкурса «Юный органист»
Матвей МИЛОВАНОВ, Григорий МЕЛЕХОВ
Алексей ОСИПОВ, Евгения ДУРНОВО
Георгий ФЕДОТОВ, Пелагея КОСТИНА
Анаит ОГАНЕСЯН, Эрик РАЯМЯЭ
Иван ЦАРЕВ, Елизавета Шабалина, Лукас ОЙЛЕР
В программе: Бах, Букстехуде, Любек, Жигу, Дюбуа, Гильман, Брунс, Эбен.
26 марта, воскресенье
19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ
VIII Всероссийский конкурс молодых композиторов
на лучшее сочинение для органа
III тур и Награждение лауреатов
С 9 по 26 марта 2017 года состоится серия концертов, в которых акцент сделан на творчестве молодых музыкантов. 12 мартана сцену выйдет Детский ансамбль старинной музыки ДМШ имени А.Т. Гречанинова «FioriMusicali» под руководством Елены Киракосовой, 20 марта состоится концерт лауреатов III Международного конкурса «Юный органист», а 26 марта пройдет IIIтур и награждение лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов на лучшее сочинение для органа. Ну, а Открытие фестиваля отдано мэтру: 9 марта гость из Соединенных ШтатовНиколь Сименталь представит оригинальную программу из сочинений Мендельсона, Муффата, Баха, Вьерна, Росси, Хэмптона и Листа.
Николь Сименталь родилась 5 января 1987 года. Окончила бакалавриатУитон-колледжа (Иллинойс, классы К. Крамер, Е. Цимерман), после чего продолжила свое обучение в УниверситетеНотр-Дам (магистратура по специальности «Церковная музыка»). В настоящее время обучается в Школе музыки при Университете Индианы (класс К. Янга). Лауреат национальных и международных конкурсов. Николь Сименталь успешно сочетает концертную деятельность с работой помощника музыкального руководителя в Первой Христианской Церкви и концертмейстер в Католической церкви Св. Павла в Блумингтоне (Индиана).
Расписание концертов XVII Московского Международного органного фестиваля 9 – 26 марта 2017
9 марта, Четверг
19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ
Николь СИМЕНТАЛЬ (орган), США
В программе:
Мендельсон – Соната №4 си-бемоль мажор, соч. 65
Муффат – Пассакалия соль минор
Бах – Прелюдия и фуга ми минор, BWV 548
Вьерн – Симфония №2, соч. 20. I часть
Росси – ToccataSettima
Хэмптон – Колыбельная из Сюиты №2
Лист – Фантазия и фуга на хорал «Adnos, adsalutaremundam»
12 марта, Воскресенье
14.00 КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ Н.Я. МЯСКОВСКОГО
Музыка в старинном стиле
Детский ансамбль старинной музыки
ДМШ имени А.Т. Гречанинова
«FioriMusicali»
Руководитель – Елена КИРАКОСОВА
Учащиеся класса органа преподавателя А.Е. Максимовой
В программе: Бах, Бенда, Букстехуде, Верачини, Рейнбергер, Перголези, Шнитке.
16 марта, Четверг
19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ
Анастасия ЧЕРТОК (орган)
В концерте принимают участие –
Анна КАБАШНАЯ (скрипка)
Сергей ОМЕЛЬЧЕНКО (труба)
Наталья МУРАДЫМОВА (сопрано)
Дмитрий КОНДРАТКОВ (баритон)
В программе: Бах, Вивальди, Гендель, Тартини, Босси, Рейнбергер.
20 марта, Понедельник
19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ
Концерт лауреатов III Международного конкурса «Юный органист»
Матвей МИЛОВАНОВ, Григорий МЕЛЕХОВ
Алексей ОСИПОВ, Евгения ДУРНОВО
Георгий ФЕДОТОВ, Пелагея КОСТИНА
Анаит ОГАНЕСЯН, Эрик РАЯМЯЭ
Иван ЦАРЕВ, Елизавета Шабалина, Лукас ОЙЛЕР
В программе: Бах, Букстехуде, Любек, Жигу, Дюбуа, Гильман, Брунс, Эбен.
26 марта, воскресенье
19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ
VIII Всероссийский конкурс молодых композиторов
на лучшее сочинение для органа
III тур и Награждение лауреатов