ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Мэрии Москвы состоялась пресс-конференция, посвящённая XVI Московскому Пасхальному фестивалю. Художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев представил географию и рассказал о программе грядущего музыкального форума.



Шестнадцатый Московский Пасхальный фестиваль пройдёт с 16 апреля по 9 мая 2017 года при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. XVI Фестиваль посвящён 135-летию со дня рождения Игоря Фёдоровича Стравинского.



Камерная программа откроется 16 апреля на родине Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине, продолжится в Гатчине, Калининграде, Москве, Ярославле, Якутске, Алдане и Нерюнгри. Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и художественный руководитель Академии Лариса Гергиева представят программу из русских романсов и мировых оперных шедевров, а также серию открытых репетиций и мастер-классов.



В камерной программе также примут участие Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии под руководством молодого дирижёра Тимура Зангиева, Симфонический оркестр «Symphonica ARTica» и Государственный концертный оркестр Филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко под руководством Натальи Базалевой.