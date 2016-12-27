Японская коллекция Музея истории религии Петербурга стала доступна для посетителей
27.12.2016, 14:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фонд открытого хранения «Японская коллекция» Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) стал доступен для регулярного посещения. Посетители получат возможность ближе познакомиться с уникальными памятниками истории и культуры Страны Восходящего Солнца.
Судьба японской коллекции Музея истории религии складывалась непросто. Несмотря на то, что ещё в 1940 г. в планах Музея числились мероприятия по подготовке к открытию специального отдела, посвящённого религиям стран зарубежного Востока, среди которых значилась и Япония, впервые в качестве самостоятельного раздела постоянной экспозиции религии Японии появились лишь в 2010 г.
С 1959 г. и до переезда Музея в новое здание на Почтамтской, 14 отдельные предметы из этой коллекции были представлены в разделе постоянной экспозиции «Религии Китая». Он располагался на чердаке Казанского собора и был доступен для осмотра посетителями только в сопровождении экскурсовода и, по сути, представлял собой прототип современных фондов открытого хранения.
С 2010 г. в экспозиции музея в разделе «Религии Японии» на постоянной основе представлено порядка 55 музейных экспонатов, раскрывающих специфику системы религиозных верований Страны Восходящего Солнца, главным отличительным признаком которой является синкретизм – слияние различных религиозных учений и практик. В постоянной экспозиции можно познакомиться с особенностями японского буддизма и национальной религии Японии – синто.
Кроме того, предметы из японской коллекции были представлены на временных выставках, так или иначе связанных с японской тематикой - «Многоликая Каннон» (2011), «Цвет чая» (2014), «Религия в жизни японского воина» (2015). Некоторые из них были приурочены к фестивалю «Японская весна в Петербурге».
Создание системы открытого хранения «Японская коллекция» впервые позволит Музею предоставить регулярный доступ к предметам из этого Фонда, общая численность которого насчитывает около 700 единиц хранения.
Судьба японской коллекции Музея истории религии складывалась непросто. Несмотря на то, что ещё в 1940 г. в планах Музея числились мероприятия по подготовке к открытию специального отдела, посвящённого религиям стран зарубежного Востока, среди которых значилась и Япония, впервые в качестве самостоятельного раздела постоянной экспозиции религии Японии появились лишь в 2010 г.
С 1959 г. и до переезда Музея в новое здание на Почтамтской, 14 отдельные предметы из этой коллекции были представлены в разделе постоянной экспозиции «Религии Китая». Он располагался на чердаке Казанского собора и был доступен для осмотра посетителями только в сопровождении экскурсовода и, по сути, представлял собой прототип современных фондов открытого хранения.
С 2010 г. в экспозиции музея в разделе «Религии Японии» на постоянной основе представлено порядка 55 музейных экспонатов, раскрывающих специфику системы религиозных верований Страны Восходящего Солнца, главным отличительным признаком которой является синкретизм – слияние различных религиозных учений и практик. В постоянной экспозиции можно познакомиться с особенностями японского буддизма и национальной религии Японии – синто.
Кроме того, предметы из японской коллекции были представлены на временных выставках, так или иначе связанных с японской тематикой - «Многоликая Каннон» (2011), «Цвет чая» (2014), «Религия в жизни японского воина» (2015). Некоторые из них были приурочены к фестивалю «Японская весна в Петербурге».
Создание системы открытого хранения «Японская коллекция» впервые позволит Музею предоставить регулярный доступ к предметам из этого Фонда, общая численность которого насчитывает около 700 единиц хранения.