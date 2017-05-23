ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Показы фильмов современного мастера японской комедии Синобу Ягути пройдут с 26 по 28 мая в кинотеатре «Факел».

26 мая покажут «Выброс адреналина». Главный герой этой комедии — обычный клерк по имени Сатору. Он врезался в «ягуар» одного из боссов якудза. Затащив Сатору в свой офис, мафиози предлагает обсудить возможности компенсации причиненного ущерба. В этот момент контора взрывается, а чудом выживший клерк приходит в себя среди дымящихся развалин и обнаруживает 200 миллионов йен, которые уцелели после взрыва.

27 мая зрителей приглашают посмотреть фильм «Пловцы» о девушке, которая работает в школе тренером по плаванию и одержима идеей создать группу синхронисток и устроить для города грандиозное представление.

28 мая покажут «Свинг-гёрлз» — фильм о жизни подростков в японской глубинке. Школьный джаз-оркестр отправляется на соревнования по бейсболу, чтобы поддержать свою команду. Но по дороге музыканты съели что-то не то и в полном составе слегли. Тогда Томоко и её подруги решают постоять за честь школы.

Все картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход свободный. Начало в 17:30.