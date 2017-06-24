Японский архитектор построит самый высокий деревянный небоскрёб
24.06.2017, 19:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лауреат Притцкеровской премии японский архитектор Шигеру Бан планирует построить самый высокий дом за всю историю своей карьеры. Речь идёт о девятнадцатиэтажном жилом комплексе Terrace House, который появится в канадском Ванкувере. Уникальность проекта неоспорима – это будет самый высокий деревянный жилой дом, построенный к тому же в достаточно сложном окружении.
Место, на котором начнут возводить Terrace House, находится рядом со зданием Evergreen Building – архитектурной достопримечательностью, построенной в конце 70-х годов прошлого столетия. Шигеру Бан не побоялся сравнений и решил дополнить признанное экспертами выдающееся строение своим проектом.
Terrace House, благодаря своим ярко выраженным зигзагообразным террасам, словно продолжает ритмическую волну из треугольников. Высота нового здания не будет забивать прежние объём. Скошенная башня словно усиливает единый ритм двух зданий. Непосвящённому человеку может показаться, что два здания представляют собой единый комплекс, созданный в одно время одним архитектором.
В реальности два проекта существенно различаются. Современный жилой дом строится по особой гибридной технологии, в основе которой использование дерева и железобетонных конструкций. В результате бетонная часть здания будет работать на растяжение, а деревянный конструктив – на сжатие.
Место, на котором начнут возводить Terrace House, находится рядом со зданием Evergreen Building – архитектурной достопримечательностью, построенной в конце 70-х годов прошлого столетия. Шигеру Бан не побоялся сравнений и решил дополнить признанное экспертами выдающееся строение своим проектом.
Terrace House, благодаря своим ярко выраженным зигзагообразным террасам, словно продолжает ритмическую волну из треугольников. Высота нового здания не будет забивать прежние объём. Скошенная башня словно усиливает единый ритм двух зданий. Непосвящённому человеку может показаться, что два здания представляют собой единый комплекс, созданный в одно время одним архитектором.
В реальности два проекта существенно различаются. Современный жилой дом строится по особой гибридной технологии, в основе которой использование дерева и железобетонных конструкций. В результате бетонная часть здания будет работать на растяжение, а деревянный конструктив – на сжатие.