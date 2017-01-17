Юбилейный проект, посвящённый российскому рублю, открылся в Старой Руссе
17.01.2017, 13:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В выставочном зале Краеведческого музея, Старорусском филиале Новгородского музея-заповедника, работает выставка«700 лет российскому рублю».
Она представляет собой 11 иллюстративно-информационных планшетов и избранные экспонаты из нумизматической коллекции Новгородского музея. Выставка проходит при поддержке Сбербанка России в рамках проекта «Российский рубль. 700 лет истории».
Посетители смогут узнать о денежном обращении до появления рубля (арабские, византийские и западноевропейские монеты в первые века существования Руси; кратковременная чеканка собственных монет на рубеже X-XI столетий, денежные слитки «безмонетного периода»); проследить денежные реформы, связанные с образованием Московского государства, деятельностью Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины II. Отдельно представлена информация о памятных и донативных рублях Российской Империи, рубле после 1917 года и краткая история фальшивомонетчества.
Выставка работает по 15 февраля.
Она представляет собой 11 иллюстративно-информационных планшетов и избранные экспонаты из нумизматической коллекции Новгородского музея. Выставка проходит при поддержке Сбербанка России в рамках проекта «Российский рубль. 700 лет истории».
Посетители смогут узнать о денежном обращении до появления рубля (арабские, византийские и западноевропейские монеты в первые века существования Руси; кратковременная чеканка собственных монет на рубеже X-XI столетий, денежные слитки «безмонетного периода»); проследить денежные реформы, связанные с образованием Московского государства, деятельностью Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины II. Отдельно представлена информация о памятных и донативных рублях Российской Империи, рубле после 1917 года и краткая история фальшивомонетчества.
Выставка работает по 15 февраля.