ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Цикл "НеТворческие вечера" — это уже полюбившиеся петербуржцам встречи с самыми неординарными творцами сегодняшнего Петербурга в самой неформальной обстановке.

16 июня очередным гостем проекта станет Юрий Гальцев. Артист эстрадного жанра, участник популярных телепрограмм, он любим публикой за свои юмористические номера и пародии. Однако не каждый зритель знает о самой важной стороне его творчества: девять лет назад Юрий Гальцев возглавил петербургский Театр Эстрады им. А. Райкина. С тех пор в его жизни начался совершенно новый этап. Теперь Гальцев – прежде всего худрук, режиссер и педагог.По традиции каждый "НеТворческий вечер" превращается в спектакль одного актёра, проходит по уникальному сценарию, который формирует сам герой вечера. Юрий Гальцев не только ответит на вопросы зрителей, но и предстанет во всех своих творческих ипостасях – покажет редкие кадры из собственных постановок, споёт под гитару, вместе со своими учениками – "гальчатами", молодыми артистами Театра Эстрады покажет миниатюры и номера.Зрителей, как всегда, ждут маленькие сюрпризы-подарки от организаторов. А до начала творческого вечера можно также ознакомиться с экспозицией Театрального музея.Цена билета — 250 рублей. Для студентов РГИСИ вход бесплатный.