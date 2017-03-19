Юрий Григорович получил музыкальную премию "BraVo"
19.03.2017, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил балетмейстеру, народному артисту СССР Юрию Григоровичу первую награду Международной профессиональной премии BraVo за вклад в искусство. Презентация премии состоялась в субботу на Исторической сцене Большого театра.
"Невозможно подсчитать, сколько тысяч раз из зала лучших театров и концертных площадок мира раздавалось восторженное и единодушное "браво", когда на сцену выходил Юрий Григорович. И сегодня хочется сказать вам огромное спасибо за ваше бесконечное прекрасное, гениальное служение искусству", - сказал Владимир Мединский.
Премия вручается за заслуги в классической и популярной музыке. Соискателями награды смогут стать артисты стран евразийского континента, чей зрительский потенциал равен 3 миллиардам человек. Первые победители станут известны через год.
"Это первая в России музыкальная премия, по правилам которой продюсеры не смогут награждать своих артистов, а артисты - своих продюсеров. Главную роль в определении победителей играют эксперты, формирующие музыкальную индустрию", - рассказали ведущие церемонии.
"Невозможно подсчитать, сколько тысяч раз из зала лучших театров и концертных площадок мира раздавалось восторженное и единодушное "браво", когда на сцену выходил Юрий Григорович. И сегодня хочется сказать вам огромное спасибо за ваше бесконечное прекрасное, гениальное служение искусству", - сказал Владимир Мединский.
Премия вручается за заслуги в классической и популярной музыке. Соискателями награды смогут стать артисты стран евразийского континента, чей зрительский потенциал равен 3 миллиардам человек. Первые победители станут известны через год.
"Это первая в России музыкальная премия, по правилам которой продюсеры не смогут награждать своих артистов, а артисты - своих продюсеров. Главную роль в определении победителей играют эксперты, формирующие музыкальную индустрию", - рассказали ведущие церемонии.