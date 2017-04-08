За две недели в парке "Зарядье" высадят 500 деревьев и семь тысяч кустарников
08.04.2017, 15:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около 500 деревьев и семи тысяч кустарников высадят в апреле на территории "Зарядья", рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Буквально за две-три недели появится настоящий лес на территории „Зарядья". Причём все деревья будут выше семи метров, то есть крупномеры, которые сразу приживутся", - отметил он.
Одновременно начинается обустройство прогулочной зоны. "Мы приступаем к мощению дорожек, у нас завезены все материалы: качественные гранитная плитка, брусчатка, бордюры, большое количество современных осветительных приборов", - добавил заммэра.
Помимо ландшафтных работ, активно ведётся строительство главных объектов. Практически завершён монтаж основных конструкций парящего моста, до конца года планируется сделать фасады филармонии. Продолжается также работа по подземным сооружениям "Зарядья". "Сегодня в парке, кроме 12 гектаров наземных площадей, огромное количество подземныхй. Это паркинги, тематические аттракционы „Полёт над Россией" и „Полёт над Москвой", ледяная пещера. Мы уже, кстати, приступили к монтажу оборудования по намораживанию льда", - сообщил Марат Хуснуллин.
Всего к строительству парка сегодня привлечено более двух тысяч человек.
Парк "Зарядье", расположенный на месте снесённой гостиницы "Россия", соединит пешеходные и туристические маршруты - от улицы Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Ожидается, что ежегодно он будет принимать до 12 миллионов человек, ведь гулять здесь можно будет круглосуточно и совершенно бесплатно.
Открыть новый парк планируется в этом году - к 870-летию Москвы. Однако увидеть, как преобразилось "Зарядье" жители смогут уже через месяц, когда рабочие демонтируют бетонный забор, огораживавший территорию около 10 лет.
"Буквально за две-три недели появится настоящий лес на территории „Зарядья". Причём все деревья будут выше семи метров, то есть крупномеры, которые сразу приживутся", - отметил он.
Одновременно начинается обустройство прогулочной зоны. "Мы приступаем к мощению дорожек, у нас завезены все материалы: качественные гранитная плитка, брусчатка, бордюры, большое количество современных осветительных приборов", - добавил заммэра.
Помимо ландшафтных работ, активно ведётся строительство главных объектов. Практически завершён монтаж основных конструкций парящего моста, до конца года планируется сделать фасады филармонии. Продолжается также работа по подземным сооружениям "Зарядья". "Сегодня в парке, кроме 12 гектаров наземных площадей, огромное количество подземныхй. Это паркинги, тематические аттракционы „Полёт над Россией" и „Полёт над Москвой", ледяная пещера. Мы уже, кстати, приступили к монтажу оборудования по намораживанию льда", - сообщил Марат Хуснуллин.
Всего к строительству парка сегодня привлечено более двух тысяч человек.
Парк "Зарядье", расположенный на месте снесённой гостиницы "Россия", соединит пешеходные и туристические маршруты - от улицы Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Ожидается, что ежегодно он будет принимать до 12 миллионов человек, ведь гулять здесь можно будет круглосуточно и совершенно бесплатно.
Открыть новый парк планируется в этом году - к 870-летию Москвы. Однако увидеть, как преобразилось "Зарядье" жители смогут уже через месяц, когда рабочие демонтируют бетонный забор, огораживавший территорию около 10 лет.