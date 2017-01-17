Задержавшиеся на острове Хайнань российские туристы вылетят домой утром 18 января
17.01.2017, 22:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с технической неисправностью воздушного судна авиакомпании UTair, 14 января 2017 года группа российских туристов не смогла вовремя вылететь рейсом 725 из аэропорта Внуково (Москва) в аэропорт Санья (о. Хайнань, Китай). Одновременно был задержан вылет туристов, которые должны были тем же бортом (рейс 726) вернуться с острова Хайнань в Москву.
По информации туроператора "Русь-Тур", который выступал консолидатором рейса, 14 января авиакомпания UTair сначала задержала, а потом отменила из-за технической неисправности самолёта рейс 725 по маршруту Внуково -Санья. Авиакомпания предоставила туристам проживание и питание на время ожидания вылета.
16 января 43 туриста, ожидавшие вылета из Москвы, были отправлены на Хайнаньподменным бортом авиакомпании AZURair.
Этот же самолёт после отдыха экипажа заберёт 228 российских туристов, которые с 14 января ждут вылета с острова Хайнаньи доставит их в аэропорт Внуково. Туроператор на время ожидания замены борта обеспечил их проживанием в отеле с завтраком и денежной компенсацией в размере 50 юаней на человека в день.
По информации туроператора, вылет российских туристовс о. Хайнань произойдёт 18 января в 04.30 по местному времени.
Ростуризм следит за развитием ситуации и находится в постоянном контакте с туроператором "Русь-Тур" и Росавиацией.
По информации туроператора "Русь-Тур", который выступал консолидатором рейса, 14 января авиакомпания UTair сначала задержала, а потом отменила из-за технической неисправности самолёта рейс 725 по маршруту Внуково -Санья. Авиакомпания предоставила туристам проживание и питание на время ожидания вылета.
16 января 43 туриста, ожидавшие вылета из Москвы, были отправлены на Хайнаньподменным бортом авиакомпании AZURair.
Этот же самолёт после отдыха экипажа заберёт 228 российских туристов, которые с 14 января ждут вылета с острова Хайнаньи доставит их в аэропорт Внуково. Туроператор на время ожидания замены борта обеспечил их проживанием в отеле с завтраком и денежной компенсацией в размере 50 юаней на человека в день.
По информации туроператора, вылет российских туристовс о. Хайнань произойдёт 18 января в 04.30 по местному времени.
Ростуризм следит за развитием ситуации и находится в постоянном контакте с туроператором "Русь-Тур" и Росавиацией.