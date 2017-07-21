Законопроект о выездной регистрации брака будет готов к осени этого года — Е. Мизулина
21.07.2017, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сенатор выступила на заседании Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ.
На очередном заседании Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ принято решение о проведении дискуссии, касающейся вопроса узаконивания выездной регистрации брака и подготовки соответствующего законопроекта.
Как рассказала председатель Комиссии, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, инициатива, в соответствии с которой выездная регистрация брака должна быть узаконена, принадлежит регионам.
"В связи с обращениями ряда регионов было решено на осень запланировать "круглый стол" на тему "Совершенствование законодательства, касающегося государственной регистрации заключения брака", - сообщила сенатор.
По её словам, ключевым вопросом дискуссии станет вопрос выездной регистрации брака - возможности государственной регистрации заключения брака не только в торжественной обстановке в органе записи актов гражданского состояния, но и в иных местах, требования к которым устанавливаются законом субъекта РФ. "Также мы договорились о начале работы по подготовке соответствующего законопроекта", - отметила Елена Мизулина.
Сенатор напомнила, что подобный законопроект уже вносился Тюменской областной Думой, но в прошлом году Государственная Дума его отклонила.
"Необходимость узаконить выездную регистрацию брака, вне стен ЗАГСа, объективно является назревшей. Мы подготовим и внесём на рассмотрение Думы новый вариант законопроекта, который станет итогом широкой дискуссии. Мы - законодатели - должны всеми силами стимулировать желание россиян вступить в брак!" - подчеркнула Елена Мизулина.
На очередном заседании Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ принято решение о проведении дискуссии, касающейся вопроса узаконивания выездной регистрации брака и подготовки соответствующего законопроекта.
Как рассказала председатель Комиссии, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, инициатива, в соответствии с которой выездная регистрация брака должна быть узаконена, принадлежит регионам.
"В связи с обращениями ряда регионов было решено на осень запланировать "круглый стол" на тему "Совершенствование законодательства, касающегося государственной регистрации заключения брака", - сообщила сенатор.
По её словам, ключевым вопросом дискуссии станет вопрос выездной регистрации брака - возможности государственной регистрации заключения брака не только в торжественной обстановке в органе записи актов гражданского состояния, но и в иных местах, требования к которым устанавливаются законом субъекта РФ. "Также мы договорились о начале работы по подготовке соответствующего законопроекта", - отметила Елена Мизулина.
Сенатор напомнила, что подобный законопроект уже вносился Тюменской областной Думой, но в прошлом году Государственная Дума его отклонила.
"Необходимость узаконить выездную регистрацию брака, вне стен ЗАГСа, объективно является назревшей. Мы подготовим и внесём на рассмотрение Думы новый вариант законопроекта, который станет итогом широкой дискуссии. Мы - законодатели - должны всеми силами стимулировать желание россиян вступить в брак!" - подчеркнула Елена Мизулина.
Источник: Совет Федерации