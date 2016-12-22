Законопроект о защите произведений литературы и искусства от вандализма внесён в Госдуму
22.12.2016, 15:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутатами Комитета по культуре внесён законопроект об административном наказании за публичное осквернение произведений искусства. Среди авторов проекта федерального закона председатель Комитета Станислав Говорухин и первый заместитель Председателя Комитета Иосиф Кобзон.
В последнее время участились случаи агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации произведений искусства, нередко такие случаи связаны с порчей и даже уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей.
Проектом федерального закона предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьями 20.35 «Публичное осквернение публично демонстрируемых произведений» и 20.36 «Воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма». Предусмотренный в законопроекте размер санкций за указанные правонарушения предлагается установить по аналогии с нормами КоАП, направленными на защиту религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики от умышленного публичного осквернения, порчи или уничтожения (статья 5.26 КоАП).
За подобные правонарушения предполагается штраф в размере до 100 000 рублей или обязательные работы до 200 часов.
В последнее время участились случаи агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации произведений искусства, нередко такие случаи связаны с порчей и даже уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей.
Проектом федерального закона предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьями 20.35 «Публичное осквернение публично демонстрируемых произведений» и 20.36 «Воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма». Предусмотренный в законопроекте размер санкций за указанные правонарушения предлагается установить по аналогии с нормами КоАП, направленными на защиту религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики от умышленного публичного осквернения, порчи или уничтожения (статья 5.26 КоАП).
За подобные правонарушения предполагается штраф в размере до 100 000 рублей или обязательные работы до 200 часов.