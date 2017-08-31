Затерявшаяся в Затерявшаяся в Забайкальском крае группа туристов вышла на связь
31.08.2017, 22:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, 31 августа 2017 г. туристическая группа в составе 6 человек, сообщения о пропаже которой в Забайкальском крае стали распространяться днём ранее, самостоятельно вышла на связь из населённого пункта в Каларском районе. Как уточнили в ведомстве, туристы не вышли на связь в назначенное время, поскольку на маршруте следования оказались вне зоны покрытия сотовой сети.
Туристы идут по маршруту, охватывающему северные территории Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия, с 3 августа 2017 года.
Состояние туристов оценивается как удовлетворительное, помощь сотрудников МЧС не требуется. Группа продолжает следование по маршруту.
Туристы идут по маршруту, охватывающему северные территории Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия, с 3 августа 2017 года.
Состояние туристов оценивается как удовлетворительное, помощь сотрудников МЧС не требуется. Группа продолжает следование по маршруту.
Источник: Ростуризм