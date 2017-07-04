ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Корпорация Русская Фильм Группа совместно с кинокомпанией СТВ и China Film Group закончили съёмки беспрецедентного кинопроекта «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай», выход которого запланирован на 2018 год. Это первая в истории мирового кинематографа масштабная ко-продукция между Россией и Китаем. Бюджет ленты - 50 млн. долл. США, из которых инвестиции китайской стороны составили более 20 млн.

В создании фильма приняли участие ведущие кинематографисты из России, Китая, Европы и США. В общей сложности в съёмках было задействовано 680 специалистов из Китая и 114 из России. В картине снялись: Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр, Джеки Чэн, Яо Синтон, Ма Ли, Ли Юй, Братья Луу, Ли Мэнмэн, Юрий Колокольников, Александр Робак, Андрей Мерзликин и другие.